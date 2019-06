Nouvelle génération: une opportunité sans pareil pour les jeunes spécialistes de découvrir la Russie

Qu’est-ce que Nouvelle génération ?

Il s’agit d’un programme unique russe de jeunesse, que l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo développe depuis 2011 sur une base annuelle. Il est voué à créer les conditions nécessaires pour un dialogue durable entre les jeunes professionnels de Russie et de l’étranger. Au cours des huit dernières années, plus de 6 000 jeunes gens actifs venus de plus de 130 pays et représentant les cercles publics et politiques, scientifiques et médiatiques, ont ainsi pu effectuer un court séjour de familiarisation en Russie.

Chaque projet ou équipe est un groupe cible à part entière, pour la visite duquel Rossotroudnitchestvo prépare un programme spécial en étroite interaction avec un large spectre de partenaires. Parmi ces derniers figurent des observatoires uniques, à l’instar de l’Institut Kourtchatov, spécialisé dans le nucléaire, et de l’Institut central d’aéro-hydrodynamique Joukovski, ayant donné lieu à des écoles scientifiques de jeunesse en 2018. Collaborent également le Conseil des jeunes diplomates du ministère russe des Affaires étrangères et le Parlement de la jeunesse auprès de la Douma d’État (chambre basse du parlement de Russie).

Dans le cadre du programme Nouvelle génération, une attention considérable est par ailleurs traditionnellement accordée à la communauté journalistique internationale. Des représentants de médias étrangers de premier plan répondent ainsi à l’invitation de Rossotroudnitchestvo pour l’élaboration de projets conjoints avec Russia Beyond, Sputnik et l’Académie russe de radio.

Les projets du programme sont, de manière générale, un ensemble conceptuel comprenant un bloc instructif (conférences et séminaires animés par d’éminents professionnels russes des domaines en question), un bloc officiel (rencontres de représentants de l’État russe), ainsi qu’un bloc culturel et d’excursions (découverte des principaux sites et monuments d’intérêt des villes et régions de Russie). Par conséquent, le programme Nouvelle génération permet aux délégations étrangères d’entrevoir la Russie sous différents angles et de ressentir le rythme de la vie du plus vaste pays au monde, le tout, en seulement quelques jours.

Les événements organisés pour l’occasion ne se déroulent d’ailleurs pas qu’à Moscou, mais également dans d’autres régions de la Fédération de Russie. En 2019 par exemple, s’est d’ores et déjà tenu le Forum des jeunes leaders Russie-Turquie, ainsi que deux sessions du projet pour les jeunes journalistes SputnikPro. Pour le seul mois de juin ont également été prévus le programme Friends for Leadership dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le Ve Forum humanitaire international Livadia à Yalta (Crimée), le IIIe Festival international Le printemps étudiant des pays des BRICS et de l’OCS à Stavropol (Caucase), ou encore le Forum des jeunes acteurs de la culture et de l’art Taurida 5.0 à Soudak (Crimée). Sur l’ensemble des éditions de Nouvelle génération, des événements se sont par conséquent véritablement tenus de Kaliningrad à Vladivostok. La participation à ce programme est donc une chance de découvrir l’immensité et la diversité des régions de Russie, ainsi que l’identité de chacune de ses villes, avec les traditions et la culture qui leur sont propres.

Comment y prendre part ?

Si vous aspirez à découvrir la Russie, à améliorer vos compétences professionnelles et à rencontrer vos homologues russes et du monde entier, vous avez toutes vos chances ! Il est alors nécessaire d’avoir entre 25 et 35 ans lors de la tenue des événements et de remplir un formulaire de candidature. Une fois cela fait, il vous faudra vous adresser à la représentation de Rossotroudnitchestvo basée dans votre pays. Notez qu’il est possible que ces représentations vous soient plus connues sous le nom de Centre de Russie pour la science et la culture.

Cette structure vous informera ensuite des conditions de participation au programme Nouvelle génération ainsi que des événements prévus et correspondant à votre profil professionnel.

En outre, il vous est possible de vous abonner aux pages officielles du programme Nouvelle génération sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, en anglais et en russe. Y sont publiées des nouvelles du programme ainsi que des annonces concernant les événements. La grande équipe de Nouvelle génération attend votre venue. À bientôt en Russie !

