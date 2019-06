Deux princesses italiennes, descendantes de la Joconde, ont été naturalisées Russes

Deux représentantes de l’aristocratie florentine ont reçu la citoyenneté de Russie, pays dont elles possèdent des origines, stipule un décret signé par le président Vladimir Poutine et publié hier sur le site officiel de l’information législative.

Elles ne sont autres que les princesses Irina et Natalia Strozzi, 36 et 42 ans respectivement. Or, toutes deux seraient les descendantes de la Joconde, thèse appuyée par les recherches du professeur Giuseppe Pallanti et de l’expert en généalogie Domenico Savini. Lisa Gherardini, plus connue sous le nom de Mona Lisa et immortalisée par la main de Léonard de Vinci, était en effet la femme du Florentin Francesco del Giocondo.

À noter que la première est économiste de profession et, après avoir effectué un stage auprès de l’ancien président de la commission européenne José Manuel Barroso, à Bruxelles, ainsi que de l’ancien premier ministre britannique Tony Blair, elle souhaite à présent devenir entrepreneur. Son aînée a quant à elle rédigé ses mémoires, traduites en plusieurs langues, dont le russe, et évolue aujourd’hui au théâtre et au ballet, ayant notamment étudié au sein de la prestigieuse Académie de ballet Vaganova, à Saint-Pétersbourg.

Vous souhaitez vous aussi obtenir la citoyenneté russe ? Nous vous expliquons comment faire dans cet autre article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.