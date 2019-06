Une berline Aurus dorée présentée à la veille du Forum économique international de Saint-Pétersbourg

Une automobile dorée de la marque russe Aurus a été placée aux abords du centre de congrès et d’exposition Expoforum, où sera donné demain le coup d’envoi de l’édition 2019 du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), rapporte la presse nationale.

Chaque participant de ce haut rendez-vous annuel, rassemblant dirigeants et hommes d’affaires du monde entier, peut ainsi se prendre en photo devant cette inratable voiture et les plus chanceux s’entre eux se sont même vu accorder le droit de prendre place sur le siège conducteur.

Pour rappel, la marque Aurus, développée dans le cadre du projet Kortezh, se destine à proposer une gamme de véhicules premiums pour hommes d’État et autres importantes personnalités. Sont d’ores et déjà disponibles une berline ainsi qu’une limousine, tandis que verront également le jour un tout-terrain et un minivan.

Le SPIEF, organisé depuis 1997 et voué à aider la Russie, les pays émergents et le reste du monde à se pencher sur les enjeux économiques actuels et à dialoguer ensemble autour d’une même table, se déroulera quant à lui du 6 au 8 juin.

