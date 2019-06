Devenir cosmonaute, la jeunesse russe actuelle en a plus rêvé que la génération Gagarine

Qui n’a pas un jour rêvé d’embrasser la carrière de cosmonaute ? C’est la question que s’est récemment posée le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM), qui a donc décidé de mener un sondage à ce sujet. Il en ressort que 13% des Russes affirment avoir rêvé de conquérir eux aussi l’espace dans leur enfance.

À cet égard, ce sont les quarantenaires qui affichent le plus haut taux, avec 22% d’entre eux ayant partagé cette ambition dans leur jeunesse. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que les jeunes d’aujourd’hui ont plus souvent nourri un tel espoir (16%) que les enfants de la génération Gagarine (7%), aujourd’hui regroupés dans la catégorie 60 ans et plus. 18%, tous âges confondus, assurent en outre qu’ils participeraient aux concours de sélection s’ils réunissaient les critères requis.

>>> Cinq sociétés spatiales russes qui pourraient un jour concurrencer SpaceX

Une telle aspiration s’avère toutefois plus répandue chez les hommes que les femmes, puisqu’ils affichent un taux de réponse positive respectif de 20 et 8%.

À noter que Roscosmos, l’agence spatiale russe, a justement récemment annoncé une nouvelle vague de recrutement dans la perspective de futures expéditions lointaines, et notamment vers la Lune, de quoi exaucer le vœu d’une poignée de ces rêveurs.

Cette étude a été réalisée le 31 mai auprès de 1 600 citoyens russes majeurs.

Dans cet autre article, découvrez les critères à remplir pour devenir cosmonaute en Russie. Respecterez-vous les conditions ?

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.