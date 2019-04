Belles et travailleurs: quelle vision les Russes ont-ils du sexe opposé?

Quelles qualités les Russes attribuent-ils le plus aux représentant(e)s du sexe opposé ? Pour le savoir, le Centre national d’études sociologiques Levada a mené son enquête, dont les résultats ont été publiés sur son site.

Il apparait ainsi que les femmes voient en leurs homologues masculins des êtres travailleurs (67% des répondantes), attentionnés (39%), responsables (39%), fidèles (30%), consciencieux (26%) et logiques (19%). Il est intéressant de noter que les hommes semblent avoir une plus haute estime de leurs qualités, puisqu’ils sont 79% à trouver leurs semblables travailleurs, 42% attentionnés, 42% responsables, 33% fidèles, 30% consciencieux et 26% logiques.

Les femmes quant à elles, sont considérées par l’autre sexe comme belles (58%), attentionnées (58%), fidèles (47%), propres (34%), travailleuses (29%) et frivoles (19%). Pourtant, elles se disent elles-mêmes avant tout attentionnées (61%), travailleuses (51%), belles (44%), fidèles (43%), propres (34%) et responsables (28%).

Dans le cadre de cette étude réalisée entre les 21 et 27 mars, ont été interrogés quelque 1 600 individus, dans 50 régions du pays.

