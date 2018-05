Les cinq meilleurs endroits pour pratiquer la plongée sous-marine en Russie

1. Mer Noire

Cela ne vous surprendra probablement pas : la mer Noire est une destination de plongée de premier plan et le « spot » le plus chaud du pays - vous pouvez même rencontrer des dauphins ici. Vladimir Poutine lui-même a une fois plongé en ces eaux et a même découvert quelques objets anciens (même si c'était apparemment un coup légèrement préparé).

Au-delà d'une profondeur de 150-200 mètres, il n'y a pas beaucoup de vie aquatique à voir en raison des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène, mais l'avantage est que les épaves restent longtemps préservées, ainsi que les avions de la Seconde Guerre mondiale. Juste au large de la ville russe de Novorossisk, il y a plus de 20 épaves, toutes gisant par environ 40 mètres de fond.

Un endroit intéressant est situé juste à côté du village d'Olenevka en Crimée - c'est un musée sous-marin composé de bustes des dirigeants soviétiques. Pas de flore ou de faune exceptionnelle ici, mais voir Lénine, Staline et d'autres bolcheviks sous l'eau est une expérience unique.

2. Baïkal

Célèbre pour sa beauté, le lac Baïkal, en Sibérie, est également l'un des plus profonds (1 642 mètres), le plus ancien et le plus grand de la planète, contenant 20% de toute l'eau douce de la Terre. Il y a plus de 50 sites de plongée ici et de nombreuses options pour les plongeurs débutants et avancés - des safaris en plongée à la plongée sous glace.

La visibilité élevée et la richesse de la flore et de la faune en font une merveilleuse destination de plongée toute l'année. N'oubliez pas de porter une combinaison étanche - l'eau ici est glaciale - avec seulement environ 3-4°C en juin et 7-10°C en août.

3. Mer Blanche

Une autre destination glaciale qui nécessite une combinaison étanche est la mer Blanche - une masse d'eau enclavée dans le nord de la partie européenne de la Russie, et une partie de l'océan Arctique. Il y a beaucoup de faune à admirer et la visibilité est excellente.

Plonger dans la glace ici peut être un vrai défi, mais si vous êtes chanceux, vous pouvez tomber sur des bélugas, aussi connus sous le nom de canaris des mers.

4. Kamtchatka

Le Kamtchatka, l'un des sites de plongée les plus intacts du pays, est également l'un des plus intéressants car il offre la possibilité de plonger dans un monde sous-marin unique avec plus de 350 espèces de poissons, phoques, otaries, loutres, morses, orques et les baleines. La baie d'Avachinski, l'île de Starichkov, la baie de Russie - voici quelques sites de plongée populaires parmi les plongeurs locaux.

Le temps ici est assez imprévisible, tout comme les conditions sous-marines. La température de l'eau peut aller de -2 à 14°C et la visibilité peut ne pas être toujours bonne, de 6 à 10 mètres en moyenne. Mais personne n'a dit que ce serait facile - après tout, c'est l'océan Pacifique.

5. Grotte d'Ordinskaïa

La grotte sous-marine la plus longue de Russie, appelée Ordinskaïa ou la grotte d'Orda, est également la deuxième plus longue grotte immergée d'Eurasie et la plus grande grotte sous-marine de gypse au monde. Située sous l'ouest de l'Oural, près du village d'Orda dans la région de Perm, c'est un véritable paradis pour les amateurs de plongée sous-marine - comme vous pouvez l'imaginer.

Les lacs troglodytiques couvrent plus de 50 000 mètres carrés et seuls 4 600 d'entre eux (300 en surface et plus de 4 000 sous l'eau) ont fait l'objet de recherches et sont équipés pour la plongée. L'eau y est exceptionnellement claire avec une visibilité qui s'étend jusqu'à 46 mètres - tout cela grâce au gypse qui filtre l'eau. Pourtant, la plongée ici est vraiment glaciale - la température moyenne sous l'eau est de 4-6°C.

