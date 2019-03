L’espérance de vie en Russie enregistre une hausse sur l’année 2018

L’espérance de vie moyenne en Russie a été, en 2018, de plus de 73 ans, ce qui constitue une hausse, rapporte l’agence RIA Novosti, s’appuyant sur les propos d’Olga Tkatcheva, gériatre non titulaire en chef du ministère russe de la Santé et directrice du Centre clinique et scientifique de gérontologie de Russie. Un an plus tôt, cet indicateur s’élevait à 72,6 années.

« L’espérance de vie moyenne a été de plus de 73 ans. 73,1 il me semble », a-t-elle déclaré, avant de rappeler que le gouvernement s’était fixé pour objectif de porter ce chiffre à 78 à l’horizon 2024.

Selon elle, pour parvenir à atteindre ce but, il sera par conséquent nécessaire de travailler à l’amélioration des taux de mortalité, toutes catégories d’âge confondues.

