Surpris par la Russie: comment Tom Hardy a conquis la Sibérie

Au cours de son aventure sibérienne, Hardy a rivalisé avec les champions de lutte Khapsagaï, a vécu une expérience inoubliable en trayant une vache dans un froid glacial, a nagé dans de l’eau glacée et a participé aux cérémonies païennes sibériennes.

Dans la froide Sibérie

En 2012, Hardy a été invité à participer à un documentaire intitulé Driven to Extremes (« Mené jusqu'aux extrêmes ») de Discovery Channel, consacré à la route la plus froide de la planète - la route sibérienne Iakoutsk-Oïmiakon. En compagnie de l’ancien pilote de F1 Mika Salo et de plusieurs de ses coéquipiers, Hardy a parcouru plus de 1 000 km de pistes glacées gelées dans des régions incroyablement isolées où le mercure a chuté jusqu'à -50°C.

Malgré la beauté de la nature sibérienne, Hardy craignait pour sa santé par des températures très inférieures à zéro. « Les doigts vont commencer à geler et à tomber - ce n'est pas une blague », a-t-il déclaré.

Pourtant, l'acteur britannique a tenu bon et a réussi à surmonter le temps. Il a même nagé dans de l'eau glacée une nuit où la température était tombée à -37°C. Salo a également sauté, est ressorti et a crié : « C’est assez pour moi ! »

La dernière étape du voyage était Oïmiakon, l'endroit habité le plus froid de la planète, où la température peut atteindre -71°C. « Je suis très reconnaissant pour l'occasion d'être ici aujourd'hui », a déclaré Hardy.

« Pour moi, c’est certainement la chose la plus étonnante que j’aie jamais faite. C'est une expérience qui rend humble. Cela a changé ma vie », a-t-il ajouté à la fin de son voyage.

Moscou, ville chaude

En septembre dernier, Hardy a effectué une nouvelle visite en Russie. Ce voyage était beaucoup plus confortable et détendu que son périple en Sibérie. L'acteur est venu à Moscou pour promouvoir son nouveau film Venom.

Pas d’aventures extrêmes cette fois. Hardy a arpenté paisiblement le parc Zariadié, au cœur de la capitale, et a également fait un saut dans le métro de Moscou, où il a frotté le nez de la sculpture de chien de la station de Place de la révolution. On dit que cela porte chance.

Curieusement, Hardy est venu à Moscou avec une amulette offerte par une femme chaman au cours de son aventure en Sibérie. L’acteur a avoué qu’il la portait depuis six ans.

« Je ne sais pas ce qui m’attire ici… Mais tu sais quoi ? J'ai récemment fait un test ADN et j’ai découvert que je suis 22% Sibérien ! »

