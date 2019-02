L’ambassadeur russe en France sur ce qu’il faut rapporter en souvenir du pays

Considérant que rapporter de la vodka et du caviar de Russie est un stéréotype bien enraciné, l’ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov, conseille de se tourner vers quelque chose de plus unique.

« Nous ramenons du chamerion, et beaucoup d’autres tisanes, dont des sibériennes et criméennes qui sont activement promues et vendues chez nous. On ramène quelque chose d’unique, quant à la vodka, elle est partout la même », a-t-il en effet indiqué dans un entretien à l’agence RIA Novosti.

Plante servant à concocter l’Ivan Tchaï, infusion traditionnelle en Russie, le chamerion a pour la première fois été mentionné dans des chroniques du XIIe siècle. Il pousse par ailleurs dans les vastes étendues de Russie centrale et de Sibérie.

Contenant beaucoup de micro-éléments, tels que le fer, le calcium et le potassium, cette boisson aide à stimuler le système immunitaire et à éliminer les toxines présentes dans l’organisme.

Pour savoir comment boire du thé comme un véritable Russe, suivez les instructions décrites dans cet autre article.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.