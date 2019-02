La patineuse artistique russe Alina Zagitova nommée ambassadrice de la marque Puma

Russia Beyond

Valery Sharifulin/TASS Valery Sharifulin/TASS

Le 5 février, Puma a présenté, lors d’une conférence de presse, sa toute nouvelle ambassadrice. Or, elle n’est autre que la Russe Alina Zagitova, âgée de 16 ans et d’ores et déjà championne olympique de patinage artistique.

La sportive est ainsi devenue le visage de la nouvelle campagne « Sois toi-même », consacrée aux jeunes femmes ambitieuses et fortes. Zagitova rejoint ainsi, parmi les ambassadrices mondiales de la marque, différentes célébrités telles que Selena Gomez, Adriana Lima et Cara Delevingne.

