Poutine offre une visite exclusive de l'avion présidentiel à un adolescent gravement malade (vidéo)

Arslan Kaïpkoulov, jeune garçon de 15 ans originaire de la ville de Sibaï (1 403 kilomètres à l’est de Moscou), en République de Bachkirie, a eu le privilège de visiter l’avion présidentiel russe, l’Il-96-300PU, et a décidé de partager cette expérience par le biais d’une vidéo, rapporte le quotidien Moskovski Komsomolets.

Dans sa vidéo, l’adolescent décrit ainsi les intérieurs de l’appareil, assurant qu’ils ressemblent « non pas à une cabine habituelle d’avion mais peut-être à un appartement, il est vrai, très grand et avec un aménagement singulier ». On peut y apercevoir également le fauteuil présidentiel, dans lequel Arslan n’hésitera pas à prendre place, ainsi que le téléphone permettant au dirigeant russe de communiquer de manière parfaitement sécurisée.

À noter que lors du Forum international des bénévoles s’étant tenu à Moscou début décembre, Poutine avait en réalité reçu cinq lettres rédigées par des enfants russes atteints de lourdes maladies. Depuis, il est ainsi parvenu à exaucer les vœux de quatre d’entre eux : offrir une excursion en hélicoptère à un garçon de Saint-Pétersbourg, accorder une interview à une jeune fille et organiser une visite des studios de cinéma Mosfilm pour une autre. Ne reste plus qu’un jeune citoyen, désirant tout simplement serrer la main du chef d’État.

