Le dessin animé Masha et Michka fait son entrée dans le Livre Guinness des records

L’épisode Masha + Kacha (disponible sur la chaîne officielle francophone sous le titre de Recette Pour Un Désastre) de la série animée russe Masha et Michka a été inscrit au Livre Guinness des records, s’imposant comme la vidéo animée la plus visionnée de l’histoire de YouTube, rapporte l’agence d’information TASS, informée par le studio de production Animaccord.

Un honneur mérité puisque l’épisode, sur la chaîne russophone de la série, a d’ores et déjà accumulé plus de 3,4 milliards de vues depuis sa publication, le 31 janvier 2012, auxquelles se rajoutent par ailleurs les résultats des chaînes internationales, s’élevant à plusieurs dizaines de millions. Grâce à ce succès planétaire, il compte par conséquent parmi les cinq vidéos les plus populaires sur la plateforme, toutes catégories confondues.

À noter que sur la chaîne francophone du dessin animé, les épisodes les plus prisés ont été jusqu’à présent 3, 2, 1 Joyeux Noël (67 millions de vues), Masha et le Loup (29 millions) ainsi que Pas facile d’être un enfant (26 millions).

Alors que Masha et Michka fêtent en ce début 2019 leur dixième anniversaire, un nouvel épisode intitulé La vie entière est un théâtre sera mis en ligne le 25 de ce mois de janvier, pour le plus grand bonheur des enfants du monde entier.

