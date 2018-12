«Les Belges sont surpris que les Russes ne boivent pas de vodka au petit-déjeuner»

Après avoir étudié pendant six mois dans le cadre d’un programme d'échange d'étudiants à Vienne, la chimiste Youlia Bouchatskaïa a réalisé qu’elle voulait voir du pays, et est partie étudier la chimie nucléaire à Prague, puis dans un centre de recherche en Belgique.

J'ai fait mes études au département de radiochimie de la faculté de chimie de l'Université d'État de Moscou. Je pensais que seuls les riches pouvaient aller étudier à l'étranger, alors que moi, je venais d'une famille ordinaire. Mais dans le cadre du programme d'échange d'étudiants Erasmus, je suis allée en 2011 à Vienne, où j'ai étudié les sciences de l'environnement.

J'ai pour la première fois quitté mes parents pendant longtemps et il me semblait que c'était une vie idéale. Je voulais des aventures et de nouvelles connaissances. Je suis une personne très sociable, j’ai tout de suite rencontré beaucoup d'amis. J'ai tellement aimé Vienne pendant ces six mois que j'ai décidé d'essayer de vivre plus longtemps en Europe. J'ai trouvé un poste de doctorant dans une université tchèque. Après avoir soutenu mon diplôme, je suis partie à Prague. Rapidement, j'ai rencontré un jeune Hollandais et je voulais être plus proche de lui. Ensuite, j’ai trouvé un poste dans un centre nucléaire belge près de la frontière néerlandaise. Il s'est avéré qu'il y avait ici plus d'opportunités de croissance professionnelle et une équipe internationale.

Avec mon petit ami, je ressens parfois une barrière linguistique et culturelle. Nous parlons tous les deux un anglais qui ne nous est pas naturel et il y a souvent des malentendus, car nous ne pouvons pas exprimer toute la gamme de nos sentiments et de nos émotions. Mais parfois, c’est même une bonne chose - nous ne pouvons pas vraiment nous disputer, nous sommes trop paresseux pour choisir les mots pour expliquer ce qui nous a mis en colère, par exemple.

Après Moscou, tout m'a émerveillé en Europe. La première chose que j'ai rencontrée, c’était des magasins fermés. À Moscou, même à minuit, vous pouvez acheter ce que vous voulez, mais à Vienne, je restais souvent sans nourriture le dimanche, car les magasins ne fonctionnaient pas et je n'avais simplement pas pensé à acheter de la nourriture à l’avance. Je devais souvent manger avec de la nourriture turque [ces magasins fonctionnaient tard le soir].

Je vis en Europe depuis cinq ans maintenant, mais je n’ai pas appris à tout planifier avec la minutie locale. Vous devez prendre rendez-vous avec un médecin deux mois à l’avance, et installer Internet à la maison met deux semaines. Et en plus, cela coûte beaucoup d'argent. Chez nous, tous ces services peuvent être obtenus très rapidement.

Les Russes font souvent des choses spontanées, leur vie n'est pas soumise à un plan clair. Les Belges poursuivent leur « rêve belge ». Faites des études, se marier, prendre une hypothèque pour acheter une maison, prendre sa retraite et partir en croisière. De leur côté, les Tchèques ressemblent à bien des égards aux Russes.

Ce que j’aime le plus en Europe, c’est la facilité de voyager, il n’y a pas de frontières, les distances sont petites. Je passe presque chaque week-end aux Pays-Bas chez mon petit ami. Quand je vivais en Russie, chaque voyage coûtait beaucoup d’argent, il était nécessaire de prendre des billets à l’avance, de faire un visa, etc.

Je suis triste de voir que même le laboratoire le plus modeste d'une petite université européenne dispose de bons équipements. En Russie, il ne fait aucun doute qu’on consacre beaucoup d'argent à la science et que des progrès ont été accomplis, mais nous avons encore du chemin pour atteindre le niveau européen en termes de sécurité technique.

Mais je suis heureuse que les scientifiques russes soient très appréciés ici. Récemment, un professeur m'a demandé de traduire plusieurs articles de spécialistes russes de l'énergie nucléaire dans le cadre de la thèse de son étudiant. Il a déclaré qu'ils ne pourraient tout simplement pas être publiés dans une revue littéraire sans ces articles, et très peu de Russes publient en anglais.

Parfois, il me semble que les Russes travaillent davantage. La science est pour nous une vocation, alors que pour les Belges, c’est un travail habituel. Pourtant, être scientifique est une spécialité très créative. Lorsque j'ouvre quelque chose d'intéressant, je suis excitée d'une manière ou d'une autre, j'en parle avec les gens, j’y consacre toute mon âme, je peux travailler le week-end pour ça - c'est tellement intéressant ! Les Belges finissent leur travail à 18h00 et pas une minute de plus. Ils ne se rendront certainement pas au travail le week-end.

En Russie, un professeur peut avoir un chouchou et lui donner une bonne note, même si ses connaissances ne sont pas à la hauteur. Ici, on entretient toujours une relation purement professionnelle, le professionnel et le personnel ne se croisant jamais. Je n’ai vu aucun harcèlement ici, et tout est très objectif. Pour moi, c'est un gros plus, même s'il est difficile de se faire des amis au travail. En dehors du travail, vous rencontrez rarement des collègues. En Russie, mes anciens collègues sont comme une famille pour moi.

Nous avons une vision très différente de l'amitié. Au début, j'étais sur mes gardes face au fait que, par exemple, les Néerlandais étaient très amicaux. Ils essaient de vous aider et s’ils ne parlent pas votre langue, ils ouvriront Google Translate et essaieront de vous expliquer comment aller du point A au point B. Mais la véritable amitié avec eux ne peut être nouée qu'après une longue période. Et à la différence des Russes, ils ne vous donneront pas leur dernière chemise et ils ne vous laisseront pas vivre avec eux gratuitement. Les Slaves orientaux comme les Tchèques savent se nouer d’amitié comme les Russes.

Il est parfois difficile pour les Russes de constater que tout fonctionne dans le strict respect de la loi. Une fois dans un taxi, j'étais en retard à l'aéroport. J'ai expliqué au chauffeur de taxi qu'il fallait se dépêcher, parce que j'avais un billet avec correspondance, et je risquais de perdre beaucoup d'argent. En Russie, un chauffeur aurait essayé de conduire aussi vite que possible et même en marche arrière si nécessaire. Mais le chauffeur de taxi belge m’a dit : « Ici on roule à 70 km/heure » et n’a pas dépassé la vitesse légale d’un kilomètre heure.

En Belgique, les services cosmétiques bon marché et de bonne qualité me manquent vraiment. Tout ici est très coûteux, lent et la qualité des services est bien inférieure à la nôtre. Les femmes européennes font peu de manucure et de pédicure banales, sans parler des procédures plus complexes, telles que les peelings. Quand je viens à Moscou, j'essaie de tout faire au maximum.

Les livres russes me manquent vraiment. J'aime lire, et les livres en russe à couverture rigide sont presque impossibles à trouver ici. Je n'aime pas les liseuses électroniques. Je suis donc toujours très heureuse lorsque des amis apportent des livres et j’en fais de même.

Beaucoup d’Européens s’intéressent à la Russie, me demandent comment faire un visa et où il vaut mieux aller - à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et quand les gens découvrent que je suis russe, ils posent des questions sur Poutine, ils sont surpris quand je refuse de boire de la vodka, et ils ne comprennent pas comment je peux avoir froid ! « Comment peux-tu avoir froid ? Tu es russe ! » Alors qu'en réalité, la Belgique est très humide et j'ai souvent froid !

Le bortsch, les raviolis et les pirojkis de ma mère me manquent vraiment. En général, toute la nourriture russe - même celle que je n’aimais pas avant. Il y a des magasins russes en Europe de l'Est et en Hollande, mais ce n'est pas ça. Je ramène donc du sarrasin de chez moi par kilos, un collègue ukrainien rapporte du lard et des amis apportent toujours de la vodka.

