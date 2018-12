Où les Russes rêvent-ils le plus de célébrer le Nouvel an au sein de leur propre pays?

C’est sans surprise à Moscou et Saint-Pétersbourg que les Russes souhaiteraient le plus accueillir le Nouvel an, rapporte le comparateur de vols, d’hôtels et de location de voiture Skyscanner, après avoir effectué un sondage auprès de ses utilisateurs sur le réseau social VKontakte.

Ainsi, si les deux capitales russes représentent à elles seules 19,12% des voix, elles sont talonnées par le glamping (mode d’hébergement alternatif, pouvant prendre la forme de cabanes, yourtes, …) dans l’Altaï, avec 16,49% des votes, et les sources thermales dans les contreforts des montagnes du Caucase (15,12%).

Suivent ensuite la péninsule de Kola (Nord-Ouest de la Russie), sous un ciel animé par de sublimes aurores boréales (12,88%), les pistes de ski de Sotchi (9,66%), la propriété de Ded Moroz (7,41%), le Père Noël russe, à Veliki Oustioug (753 kilomètres au nord-est de Moscou).

Viennent enfin une virée en chiens de traineau à travers la République de Carélie (7,12%), le pittoresque village de Plios (6,73%), la maison de Sniégourotchka, jeune fille des neiges et petite-fille de Ded Moroz, à Kostroma (3,02%) ainsi que le point de peuplement le plus froid au monde, Oïmiakon, en Iakoutie (2,44%).

