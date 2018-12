«La gastronomie sensuelle»: les chefs cuisiniers russes ont à présent eux aussi leur calendrier

Russia Beyond

Dans le cadre du festival des Saisons gastronomiques, s’étant déroulé fin octobre dans la principauté monégasque, Natalia Marzoeva, sa fondatrice, a dévoilé son tout nouveau projet : le calendrier La gastronomie sensuelle.

Conçu en partenariat avec la photographe moscovite Ekaterina Rousskikh et l’artiste Arkadi Khadzaragov, ce calendrier a pour objectif de présenter les chefs cuisiniers sous un angle nouveau, en dehors de leur restaurant et débarrassés de leurs éternel tablier et sempiternelle toque.

Lire aussi : Saisons gastronomiques de Monaco: qu’y réservent les cordons bleus russes?

Chaque mois s’accompagne par conséquent d’une photographie, en noir et blanc, d’un fin gastronome élégamment vêtu, ayant pris part à l’édition 2018 des Saisons gastronomiques. Y figurent ainsi de grands noms de la cuisine contemporaine russe: Sergueï Nossov (restaurant Syrovarnia, Moscou), Igor Grichetchkine (KoKoKo, Saint-Pétersbourg), Marina Nossova (Valenok et Magadan, Moscou), Andreï Savenkov (Docteur Whisky, Yalta), Aleksandr Seleznev (La Pâtisserie Riviera, Monaco), Vladimir Burkovsky (Puppen Haus, Novossibirsk), Roman Martsinkevitch (Monark, Monaco), Soslan Kokov (Mangal, Vladikavkaz), mais également le Martiniquais Marcel Ravin (Blue Bay, Monaco), le Monégasque Henri Geraci (La Montgolfière), l’Espagnol Aurelio Morales (Cebo, Madrid), ainsi que le Thaïlandais Oth Sombath (Baan Nat, Paris-Bangkok).

Ce calendrier sera proposé à la vente dans trois pays : la Russie, la France et Monaco.

Dans ce quiz, mettez à l’épreuve vos connaissances en matière de cuisine russe !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.