Quinze friches industrielles de Russie totalement apocalyptiques

En Union soviétique, ces lieux visaient à produire des véhicules et d’autres technologies, mais ils ont depuis été oubliés et laissés à la merci des éléments.

Une communauté russe VK et Instagram appelée NordSkif & Co prend des photos des usines et des zones industrielles soviétiques isolées et abandonnées. Les emplacements exacts ne sont pas divulgués, car ce ne sont pas des lieux touristiques. Il est difficile de croire qu’il y a seulement quelques années, tous ces lieux hantés étaient remplis de travailleurs et de technologies industrielles.

Navires désarmés et abandonnés appartenant à une société de transport fluvial de Perm. rutravelteam

Mine de fer de la région de Sverdlovsk. rutravelteam

Abri anti-bombes soviétique inondé. rutravelteam

Ancien atelier de fabrication de voitures, Nijni-Novgorod. rutravelteam

Bureau de design désaffecté, usine IjMach. Des motos légendaires ont été développées ici de 1929 à 2008. rutravelteam

Mine de cuivre inondée (1 km de profondeur) dans l'Oural. rutravelteam

Abri anti-bombes sous une usine de confiture. rutravelteam

Bureau d'usine. rutravelteam

Locomotives déclassées dans la région de Tcheliabinsk. rutravelteam

Ancien laboratoire soviétique dans une usine de caoutchouc. Bientôt des appartements seront construits ici. rutravelteam

Une station du métro d’Omsk qui n'a jamais été ouverte (la ville a d'ailleurs abandonné son projet de se doter d'un métro). rutravelteam

Usine métallurgique de Tcheliabinsk. rutravelteam

Fabrique de lampes, Oufa. rutravelteam

Usine à moitié détruite à Sterlitamak. rutravelteam

Hangars vides dans une usine de fabrication de machines. rutravelteam

