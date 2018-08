La Russie sans visa pour les détenteurs d’un FAN ID dès la semaine prochaine!

Russia Beyond

Faite juste après le match ultime de la Coupe du Monde, la promesse de proroger jusqu’au 31 décembre le régime sans visa pour les détenteurs d’un passeport du supporter, plus connu sous le nom de FAN ID, entrera en vigueur dès la semaine prochaine.

En effet, le 3 août, Vladimir Poutine a signé un décret présidentiel selon lequel, du 14 août au 31 décembre, les ressortissants étrangers et apatrides ayant obtenu leur FAN ID avant ou pendant la tenue de la Coupe du Monde, pourront se rendre en Russie et quitter son sol en présentant leur passeport en cours de validité et cette carte personnalisée de supporter.

Comme informe sur ses réseaux sociaux le Consulat général de France à Moscou, cette mesure serait d’ailleurs déjà entrée en vigueur.

Rappelons que les matchs du Mondial ont été disputés sur la pelouse de 12 stades, dans 11 villes du pays, dont Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Initialement, le Fan ID autorisait ses détenteurs à entrer en Russie et à sortir du pays sans visa pendant la période de 10 jours avant la date du premier match et de 10 jours après le dernier match.

