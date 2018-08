Un manuscrit portant la signature de Jean-Jacques Rousseau retrouvé à Saint-Pétersbourg

Alexeï Beliaïev, un habitant de Saint-Pétersbourg, a récemment découvert un ancien manuscrit semblant signé de la main de Jean-Jacques Rousseau, illustre écrivain et philosophe genevois du XVIIIe siècle. Fait intéressant, y est évoquée sa visite en Russie, dont on ignorait la tenue, rapporte le site Boumaga.

« Une connaissance m’a proposé d’acheter un ancien manuscrit en français, portant sur sa première page une mention du comte Orlov, de Gatchina [42 kilomètres de Saint-Pétersbourg] et de l’Ermitage. Le vendeur a expliqué avoir reçu ce document suite au décès de son grand-père originaire de Egerskaïa sloboda, vieil arrondissement de Gatchina, pour être vendu avec d’autres antiquités », a évoqué Beliaïev sur les réseaux sociaux.

Le manuscrit a finalement été cédé à un collectionneur saint-pétersbourgeois anonyme, mais Beliaïev a reçu du vendeur une photographie de l’ensemble des pages et a donc pu se lancer dans leur étude, pouvant compter sur l’aide d’historiens locaux et de passionnés de Gatchina.

Il en est ainsi venu à la conclusion qu’il s’agissait du récit de Jean-Jacques Rousseau portant sur sa venue à Gatchina, sur invitation du comte Grigori Orlov. Or, si l’on savait d’ores et déjà qu’il y avait effectivement été convié, on pensait jusqu’alors que ce célèbre homme de lettres avait décliné cette proposition.

L’authenticité de ce manuscrit reste à confirmer, mais si elle venait à l’être, cela signifierait que l’auteur des Confessionsse serait finalement bel et bien rendu à Gatchina.

