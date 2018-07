La Fête de la Marine en images: défilé de la flotte russe dans les principaux ports du pays

Le pays a célébré l’histoire de sa flotte maritime et les progrès de ses monstres des océans nouvelle génération au cours d’une impressionnante parade annuelle.

Le défilé de la Marine est l'un des événements les plus spectaculaires et importants de l'année dans la capitale du Nord, Saint-Pétersbourg, et dans les villes côtières du pays.

Le 29 juillet, les citoyens russes et leurs invités étrangers ont assisté à la « danse navale » de gros navires de guerre et ont pu entendre le fracas des canons vieux de 200 ans tirant au-dessus de toutes les mers entourant le pays.

Le plus grand rassemblement de navires était à Saint-Pétersbourg.

À 10 heures du matin, la ville a été réveillée par le bruit des navires, des avions et des hélicoptères flottants ou volants à proximité. Parallèlement, ces impressionnantes machines de guerre étaient accompagnées par des salves de canons de la forteresse Pierre-et-Paul, ainsi que par des milliers de marins marchant sur la ligne côtière dans des uniformes d’un blanc immaculé.

Plus de 40 navires, 38 avions de combat, des hélicoptères, et 4 000 soldats ont pris part à la parade de Saint-Pétersbourg.

Les spectateurs ont pu admirer les plus grands et puissants monstres marins de la flotte du Nord ainsi que les navires récemment mis en service : la frégate Amiral Gorchkov, le nouveau bateau de débarquement Ivan Gren et la corvette Ouragan de classe Karakurt avec à son bord le premier système robotisé de Russie.

Les navires étaient disposés en colonne et ont défilé à la vitesse de 9 nœuds (environ 17 km/h) à travers les villes.

Au cours des années précédentes, tous les navires et sous-marins étaient amarrés le long du rivage pendant le défilé et restaient immobiles pendant que le public les admiraient.

