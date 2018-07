Moscou s’apprête à convertir son unique ligne de monorail en un parc aérien

La ligne du monorail connectant les stations de métro Timiriazevskaïa et VDNKh, dans le Nord-Est de la capitale russe, fera prochainement l’objet d’importants travaux de reconstruction.

Département en charge de la politique d'urbanisation de Moscou Département en charge de la politique d'urbanisation de Moscou

Les autorités ambitionnent en effet de ramener les rails à terre, de les relier à ceux du tramway, et d’utiliser l’espace libéré au-dessus du sol pour construire un parc linéaire de 4,7 kilomètres de long, à l’image du High Line Park de New York, créé sur une ancienne voie ferrée aérienne.

Les architectes du bureau moscovite WOWHAUS, à qui pourrait être confié le chantier, ont d’ores et déjà proposé d’y créer des chemins piétons, des serres, des cafés, des aires de jeux et de sport, et même une piscine publique.

Construit en 2004, le monorail de Moscou était destiné à faciliter le déplacement des locaux, mais avec l’inauguration à proximité de nouvelles stations de la ligne circulaire du métro, son intérêt a considérablement baissé. Il a, suite à cela, ainsi vu sa fréquentation diminuer d’un tiers et s’est transformé en véritable fardeau financier.

Par conséquent, les autorités ont d’ores et déjà ralenti la fréquence de passage des rames à un toutes les demi-heures. À noter que la ligne devrait rejoindre le réseau du tramway en 2019.

