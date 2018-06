Les Bleus confiés aux soins d’un coiffeur sibérien en ce début de Coupe du Monde

Les Bleus ont reçu, dans leur hôtel moscovite du Hilton Garden Inn, la visite d’un barbier venu de Sourgout, en Sibérie (2 137 kilomètres à l’est de la capitale russe). Nommé Vitali Pimenov, ce dernier a coupé les cheveux de plusieurs membres de la sélection tricolore avant leur premier match contre l’Australie, affirmant qu’ils seraient ainsi prêts pour de nouvelles victoires.

Публикация от Vitaliy Pimenov (@pimenthebarber) 13 Июн 2018 в 11:15 PDT

Malgré l’absence de local adapté, les coupes ayant dû être réalisées dans la salle de sport de l’établissement, Vitali garde un excellent souvenir de cette expérience, ajoutant qu’il était très intéressant de voir de l’intérieur comment les sélections se préparent à cet événement sportif majeur.

Lire aussi : Mondial 2018: les stades russes dans lesquels les Bleus joueront au 1er tour

Публикация от Vitaliy Pimenov (@pimenthebarber) 14 Июн 2018 в 3:49 PDT

Sont ainsi passés entre ses mains expertes six joueurs : les gardiens Hugo Lloris et Alphonse Areola, le milieu Corentin Tolisso, l’attaquant Florian Thauvin, ainsi que les défenseurs Adil Rami et Raphaël Varane. Selon Pimenov, ce dernier aurait d’ailleurs avancé que l’équipe nationale russe pourrait atteindre les quarts de finale.

Pour rappel, le premier match des Bleus contre l’Australie, à Kazan, s’est soldé par un score de 2-1 à leur faveur. Ils disputeront le prochain contre le Pérou, à Ekaterinbourg, le 21.

Si vous avez prévu d’assister à cette rencontre à Ekaterinbourg, découvrez que faire de votre temps libre dans notre article !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.