Prix cassés pour la location de vélo à Moscou durant la Coupe du Monde

Russia Beyond

Les Moscovites et les touristes peuvent à présent louer un vélo pour trois jours contre la modique somme de 350 roubles. Ce tarif spécial a été instauré et perdurera jusque la fin de la Coupe du Monde, le 15 juillet. De plus, sur cette même période, la première heure de location est gratuite, au lieu des 30 minutes habituelles.

Il y a actuellement près de 380 stations de location à travers la ville, et 50 autres devraient être inaugurées cet été. Sont ainsi disponibles environ 4 300 bicyclettes et 260 vélos électriques. La procédure d’enregistrement est assez simple, il vous suffit de suivre les instructions sur ce site ou de télécharger l’application. N’hésitez pas à consulter notre article expliquant en détails comment louer un deux-roues dans la capitale russe.

Vous voici chevauchant votre vélo moscovite ? Découvrez donc notre publication au sujet des plus agréables itinéraires cyclables de la ville !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.