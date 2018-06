Sondage: comment les Russes définissent-ils leur sens du patriotisme?

Le Centre Levada, le VTsIOM et le FOM, trois importants établissements d’étude de l’opinion publique russe, ont, comme le veut la tradition à l’approche de la fête nationale du 12 juin, réalisé différents sondages à propos de ce que représente cet événement pour la population, ainsi que du sentiment patriotique de cette dernière.

Le VTsIOM a tout d’abord mesuré le niveau de patriotisme au sein de la société. Il s’est ainsi avéré que 92% des sondés se considèrent patriotes, contre 5% affirmant ne pas l’être. Les sociologues soulignent qu’il s’agit du plus haut taux en 18 ans d’analyse, puisque celui-ci s’élevait par exemple en 2016 à « seulement » 80%.

Pour la majorité des interrogés (59%), être patriote signifie aimer son pays. Plus d’un tiers jugent cependant que cela doit être accompagné d’actes, tels que « l’aspiration au changement de l’ordre des choses dans le pays pour lui assurer un avenir digne » (39%) et « le travail pour le bien et l’épanouissement du pays » (38%).

29% ont par ailleurs noté que le patriotisme sous-entend aussi de défendre son pays contre toute attaque ou accusation. Ceci dit, 19% avancent que le patriotisme implique également de dire la vérité à propos de son pays, aussi amère soit-elle. 12% enfin soutiennent qu’être patriote c’est considérer que son pays est meilleur que les autres et 3% qu’il n’a pas de défaut.

En outre, seulement 21% des répondants ont exprimé une intention de prendre part aux festivités du 12 juin, tandis que beaucoup planifiaient de partir à la datcha, de se promener, de se reposer à la campagne, de faire un pique-nique (25%) mais aussi de travailler (25%), malgré le fait qu’il s’agisse d’un jour férié.

C’est précisément sur cette problématique que s’est penché le FOM, en demandant aux participants de l’étude si, à leurs yeux, le Jour de la Russie était plutôt une fête ou un simple jour de repos. 55% des répondants ont alors confié le voir comme un jour de repos supplémentaire, contre 31% pour lesquels il s’agit d’une véritable fête. Cependant, 71% pensent qu’il est correct de célébrer comme fête nationale l’anniversaire de la Déclaration de souveraineté de la Russie.

De son côté, le Centre Levada s’est intéressé à la façon dont les Russes appellent cet événement. Les sociologues ont ainsi constaté que son nom officiel actuel tend, dans l’usage, à conforter sa position par rapport aux appellations plus anciennes, liées à l’histoire de ses origines. En 2018, près d’un sondé sur deux (49%) a en effet été en mesure de se souvenir de la dénomination officielle, un taux stable depuis 6 ans. Jusqu’en 2011, le 12 juin était principalement évoqué comme « Le jour de l’indépendance de la Russie », mais cette appellation n’est aujourd’hui plus utilisée que par 34% des personnes interrogées.

Pour rappel, le Jour de la Russie est fêté chaque année depuis 1992, à la date à laquelle a été adoptée la Déclaration de souveraineté nationale de la RSFSR du 12 juin 1990.

