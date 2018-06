Un petit lynx adopté et choyé par un chat en Extrême-Orient russe

Russia Beyond

Un chat répondant au doux nom de Monika a endossé le rôle de nounou d’un tout jeune lynx, sa mère, nommée Aricha, ne pouvant s’en occuper en raison de problèmes de santé, a rapporté le Zoo d’Oussouriisk, en Extrême-Orient, non loin de Vladivostok.

Vitaliy Ankov/Sputnik Vitaliy Ankov/Sputnik

Monika, qui avait elle-même accouché deux jours avant cela, a accueilli sans problème le petit félin comme s’il s’agissait de son propre enfant. Le lynx est à présent âgé d’environ un mois et adore jouer avec ses frères adoptifs, de véritables chats domestiques. Néanmoins, il est déjà bien plus imposant qu’eux et Monika est par conséquent dans l’incapacité de le porter comme elle le fait avec les chatons. C’est pourquoi elle se contente de lui mordiller les oreilles, expliquent les employés de l’établissement.

Vitaliy Ankov/Sputnik Vitaliy Ankov/Sputnik

De son côté, Aricha est en bien meilleure forme suite à son opération (elle a subi une césarienne), mais son fiston, qui n’a pas encore été nommé, reste encore sous le regard bienveillant de Monika.

