Un nouveau véhicule présidentiel Made in Russia dévoilé par Vladimir Poutine

Le jour de l’investiture est un grand événement pour tout chef d’État et Vladimir Poutine, héritant pour la quatrième fois des rênes de la Russie, n’échappe pas à cette règle. Ainsi, en ce 7 mai 2018, en plus de s’être adressé à la nation par le biais de discours et d’avoir accueilli les félicitations de différents acteurs politiques, il a également levé le voile sur une exclusivité : une limousine présidentielle créée spécialement pour lui.

En sortant du bâtiment №1 du Kremlin, Poutine a en effet pris place dans une limousine noire, qui l’a alors escorté au grand palais, où se déroule la cérémonie d’investiture. Ce nouveau véhicule officiel présidentiel, ayant vu le jour dans le cadre du projet Kortezh, a été conçu et produit en Russie. Auparavant, durant ses déplacements officiels, Poutine utilisait une Mercedes, mais a décidé de la délaisser au profit de modèles assemblés sur le territoire national. C’est ainsi qu’en 2013 est né le projet Kortezh, dont l’Institut national d’étude des automobiles et des moteurs NAMI a la charge.

« Le véhicule a passé tous les tests nécessaires et il a été prouvé qu’il est sécurisé pour le chef d’État », ont assuré des officiels à l’agence de presse TASS. Il est attendu que les modèles du projet Kortezh (dont le nom de marque exact n’a toujours pas été défini) remplacent les automobiles étrangères dans la flotte de véhicules gouvernementaux. En septembre 2018 il sera par ailleurs possible de commander des versions commerciales de ces engins, notent les représentants.

En septembre 2018, des versions commerciales des véhicules du projet Kortezh seront accessibles à l’achat pour le grand public, ont indiqué les représentants. Il a en effet été annoncé que NAMI produira différents modèles d’Aurus (Combinaison d’« Aurum » et de « Russia », nom officiel de cette gamme de véhicules premium) : une limousine, une berline, un SUV ainsi qu’un mini-van.

Poutine dévoilait il y a quelques mois un autre nouveau modèle du projet Kortezh : une moto !

