Quand Poutine joue au football: nouvelle vidéo promotionnelle de la Coupe du monde

Une vidéo promotionnelle de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, vient d’être mise en ligne afin de marquer les 100 jours nous séparant du lancement officiel de la compétition.

Le début du spot présente le message suivant « Quelqu’un compte déjà les jours avant le plus grand show au monde », puis on peut y apercevoir quelques-uns des plus célèbres footballeurs au monde, tels que David Trezeguet, Diego Maradona et Ronaldo, effectuer des jonglages, pour arriver au nombre symbolique de 100.

Mais surprise, les 10 derniers sont magistralement réalisés par nul autre que Vladimir Poutine, accompagné de Gianni Infantino, président de la FIFA. Tous deux sont en costume et se font des passes au sein même de la salle de réception du Kremlin.

Jusqu’ici, le chef d’État russe n’avait jamais été aperçu jouant au football, néanmoins ses performances sportives sont nombreuses et souvent médiatisées, que ce soit sur la glace ou sur un tatami. Retrouvez ici sa performance lors d’un match de hockey.

