Tableau récapitulatif des médailles d’athlètes olympiques de Russie aux JO de Pyeongchang

Sur la photo, Alina Zagitova, Evgenia Medvedeva et la Canadienne Kaetlyn Osmond, ce trio qui a occipé les trois marches du podium.

Bien que présents aux JO de Pyeongchang en comité réduit et sous la bannière olympique, les athlètes russes ont tout de même signé une série de victoires, décrochant différents trophées. À l'issue des compétitions, l’équipe olympique russe figure au 13e rang du tableau des médailles avec 2 trophées d’or, 6 d’argent et 9 de bronze. Découvrez les détails dans cette publication de Russia Beyond.

Médailles d’or

Patinage artistique, épreuve individuelle (F)

C’est à la jeune prodige Alina Zagitova, 15 ans, que la Russie doit sa première médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver 2018. Lors de la performance du programme court, mercredi, elle a établi un nouveau record du monde en points, éclipsant sa célèbre compatriote Evgenia Medvedeva.

Alina Zagitova Reuters Reuters

Et bien que les deux aient recueilli le même nombre de points à l’issue du programme libre ce vendredi, les points cumulés ont conduit vers la plus haute marche du podium cette jeune sportive qui n’a rejoint le sport seniors qu’à l’automne dernier.

Hockey sur glace (H)

C’est le jour de la clôture des Jeux olympiques que les joueurs de hockey de Russie ont raflé le trophée d’or, s’imposant lors d’une finale haletante contre les Allemands avec le résultat de 4 à 3.

Reuters Reuters

Cette victoire, signée en prolongation, a conduit les joueurs de hockey sur la plus haute marche du piédestal olympique pour la première fois depuis 1992.

Lire aussi : JO-Hockey sur glace (H): les Russes champions olympiques

Médailles d’argent

Patinage artistique, épreuve par équipes

En dépit de l’échec de Mikhail Kolyada, les patineurs artistiques de Russie ont décroché l’argent de l’épreuve par équipes. Alina Zagitova, Evgenia Tarasova, Vladimir Morozov, Natalia Zabiiako, Alexander Enbert, Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev ont brillé sur la glace, quant à la double championne du monde et d’Europe Evgenia Medvedeva, elle a établi un nouveau record mondial, recueillant 81,06 points à l’issue du programme court. Ce même record, elle le battra elle-même quelques jours plus tard lors des prestations individuelles, puis sera éclipsée par sa compatriote Zagitova.

Skeleton (H), Nikita Tregubov

Arrivé sixième lors des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, le skeletoneur Nikita Tregubov, ce vice-champion d’Europe en discipline, s’est classé deuxième à Pyeongchang.

Alexander Tretyakov Valery Sharifulin/TASS Valery Sharifulin/TASS

C’est en 2010, lors des JO de Vancouver que les Russes ont remporté leur première médaille olympique en skeleton. Alexander Tretyakov avait alors occupé la troisième marche du podium. Lors des Jeux olympiques de Sotchi, ce dernier avait amélioré son résultat et été sacré champion. Toutefois, ce titre olympique lui a été retiré en novembre 2017 par le Comité international olympique (CIO) pour cause de dopage.

Ski de fond, relais 4 x 10 km (H)

Andrey Larkov, Alexander Bolshunov, Alexey Chervotkin et Denis Spitsov Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Les athlètes olympiques de Russie Andrey Larkov, Alexander Bolshunov, Alexey Chervotkin et Denis Spitsov se sont classés deuxièmes à l’issue du relais 4 x 10km, arrivant 9,4 secondes derrière les Norvégiens. Les Français - Jean-Marc Gaillard, Maurice Manificat, Clément Parisse et Adrien Backscheider -, sont arrivés troisièmes.

Ski de fond, sprint par équipes (H)

Alexander Bolshunov et Denis Spitsov sont arrivés deuxièmes, affichant le résultat de 15'57"97, soit une 1"71 secondes de retard sur les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Johannes Hoesflot Klaebo. Les Français Maurice Manificat et Richard Jouve ont pris la troisième place (+2"02).

Lire aussi : Zagitova et Medvedeva, ces Russes qui ont élevé le patinage artistique à un niveau inédit

Patinage artistique, épreuve individuelle (F)

La ravissante Evgenia Medvedeva, 18 ans, qui a signé un record du monde lors du programme court, a pris l’argent à l’issue des deux épreuves. La jeune star a cumulé 238.26 points, soit seulement 1,31 point de moins que son amie et principale adversaire Alina Zagitova.

Evgenia Medvedeva Reuters Reuters

Ski de fond, 50 km (H)

Et encore une médaille pour Bolshunov. À l’issue d’un mano à mano avec le Finlandais Iivo Niskanen, il a décroché l’argent, 18"7 secondes derrière son rival, terminant avec le résultat de 2h8'40"8.

Médailles de bronze

La sélection olympique de Russie compte en outre à son actif neuf médailles de bronze remportés par Semen Elistratov (short-track, 1 500 m hommes), Yulia Belorukova (ski de fond, sprint classique femmes), Alexander Bolshunov (ski de fond, sprint classique hommes), Denis Spitsov (ski de fond, 15 km libre hommes), Natalia Voronina (patinage de vitesse sur longue piste, 5 000 m femmes), l’équipe formée par Natalia Nepryaeva, Yulia Belorukova, Anastasia Sedova et Anna Nechaevskaya (ski de fond, relais 4x5 femmes), Ilya Burov (ski acrobatique hommes), Sergey Ridzik (skicross hommes) et Andrey Larkov (ski de fond, 50 km hommes).

Semen Elistratov (short-track, 1 500 m hommes) Reuters Reuters

Yulia Belorukova (ski de fond, sprint classique femmes) Alexey Filippov/Sputnik Alexey Filippov/Sputnik

Alexander Bolshunov (ski de fond, sprint classique hommes) Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Denis Spitsov (ski de fond, 15 km libre hommes) Hendrik Schmidt/Global Look Press Hendrik Schmidt/Global Look Press

Natalia Voronina (patinage de vitesse sur longue piste, 5 000 m femmes) Andrei Golovanov/TASS Andrei Golovanov/TASS

Ilya Burov (ski acrobatique hommes) Reuters Reuters

Sergey Ridzik (skicross hommes) Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Andrey Larkov (ski de fond, 50 km hommes) Reuters Reuters

Lire aussi : Anastasia Bryzgalova, la curleuse russe qui fait chavirer les cœurs aux JO d’hiver 2018

Une médaille de bronze de double mixte a en outre été retirée aux curleurs russes Anastasia Bryzgalova et Alexander Krushelnitsky, après que ce dernier a été contrôlé positif au meldonium et donc reconnu coupable de violation aux règles antidopage.

Alexander Krushelnitsky et Anastasia Bryzgalova Reuters Reuters

