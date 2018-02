Des enfants sibériens lancent le défi du seau d'eau glacée par - 60°C à DiCaprio

Russia Beyond

La star hollywoodienne a récemment posté une vidéo sur les effets du changement climatique dans la ville d’Oïmiakon, en Iakoutie, où le mercure a récemment chuté à -62°C. Les enfants locaux n’ont pas tardé à y répondre avec une vidéo donnant des frissons.

La République russe de Sakha (Iakoutie) a fait les gros titres cet hiver. D'abord, le mercure y est descendu à moins de -60 degrés, ce qui n’a pas empêché les locaux de continuer à mener une vie normale, que ce soit à aller au travail et à l’école, à nager (!) ou à faire du vélo. Ensuite, des jeunes femmes locales ont voulu montrer au monde comment le froid a transformé leurs cils – leurs clichés sont alors devenus viraux.

Et maintenant, il est temps pour les enfants de prendre le relai : à Oïmiakon, village réputé pour être le plus froid du monde, des élèves d’une école de karaté sont sortis dehors torse nu pour prendre une douche (ou plutôt un seau d’eau) glaciale. Ils ont ainsi répondu à Leonardo DiCaprio, qui a récemment publié sur son compte Instagram une vidéo dédiée aux effets du réchauffement planétaire et du changement climatique sur Oïmiakon.

Публикация от Leonardo DiCaprio Foundation (@leonardodicapriofdn) Фев 19, 2018 в 8:53 PST

Avant de passer à l’acte, un garçon local a lancé : « Salut Léo ! Merci d’avoir pensé à nous. Ne t’inquiète pas, nous allons bien. Le soleil brille aujourd’hui. Viens nous rendre une visite, nous allons verser de l’eau froide sur toi. Bonne chance ».

