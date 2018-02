Chutes de neige du siècle: images de Moscou face à cet Armageddon blanc

Russia Beyond

Ce week-end, Moscou a été le théâtre de fortes chutes de neige et pluies verglaçantes, que les autorités n’ont pas hésité à designer comme étant les plus importantes depuis 100 ans. Alors que le trafic routier subit d’impressionnantes perturbations, les locaux tentent de se rendre au travail en train de banlieue, à pied voire … en ski.

Fun

Vous ne parvenez pas à retrouver votre voiture sous la neige? Il est temps de sortir vos skis du placard!

По центру Москвы на лыжах, отличная погода #москваpic.twitter.com/guGqEErPig — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 4 février 2018

La saison du snowboard est enfinouverte à Moscou!

Публикация от Den Grishin (@degri) Фев 4, 2018 в 1:17 PST

Dans la banlieue de la capitale russe, les résidents ont entassé la neige devant la porte des locaux des services publics, car ces derniers n’avaient pas déneigé les cours et les trottoirs.

Trafic routier

De nombreux automobilistes ont littéralement perdu leur véhicule dans la neige. Point positif cependant, c’est l’occasion idéale pour dépenser quelques calories, en s’activant armé d’une pelle.

Публикация от Михаил Грешнов (@mikhailgreshnov) Фев 4, 2018 в 9:12 PST

Il est très dangereux de s’aventurer sur les routes de Moscou, les arbres cédant sous le poids de la neige.

Публикация от Андриашки Family (@andriashki) Фев 4, 2018 в 8:05 PST

Les autorités municipales ont prié les Moscovites de laisser leurs véhicules à la maison et d’utiliser plutôt les transports en commun. Nombreux sont ceux à avoir suivi ces recommandations.

Публикация от Александр (@krotnesobaka) Янв 19, 2016 в 1:25 PST

Transports publics

Laisser leurs voitures à la maison n’a cependant pas forcement simplifié la vie des Moscovites. Ces passagers par exemple ont dû pousser leur autobus.

Публикация от Ольга Кириллна (@ol4o) Фев 4, 2018 в 10:47 PST

Des dizaines de trains électriques ont subi des retards en raison des chutes de neige. Les voyageurs ont donc dû faire preuve de patience.

Публикация от sveta melnikova (@careenin) Фев 4, 2018 в 12:28 PST

Les aéroports

Néanmoins, à Moscou c’est l’aviation qui, en matière de transports, a le plus souffert ce week-end. Certains vols arrivant se sont vus être refusés, tandis que les personnes censées embarquer ici ont eu à patienter durant plusieurs heures.

Публикация от Евгений FILIN Макагонов (@evgeniy_makagonov) Фев 4, 2018 в 2:27 PST

« Quand tu dois absolument décoller … mais que la neige tombe, tombe, et que toi, tu es assis et attends ton vol depuis 9 heures et que durant ces 9 heures tu n’entends qu’une seule chose : le vol est retardé, le vol est annulé, … », se désole @serenkook, une utilisatrice d’Instagram.

Публикация от Оксана Серенко (@serenkook) Фев 4, 2018 в 3:52 PST

Les services de l’aéroport continuent de combattre les éléments mais cette fois, la nature ne leur a pas laissé la moindre chance.

Публикация от Philipp Peter (@sir_peter_philipp) Фев 4, 2018 в 8:39 PST

Routes enneigées

Plus de 350 arbres sont tombés à Moscou en raison du poids de la neige. Plusieurs locaux ont été blessés.

Публикация от Pavel Yermashkevich (@pasharazzi) Фев 4, 2018 в 3:08 PST

Le maire de la ville, Sergueï Sobianine, a ordonné aux écoles locales de passer à un régime de présence non obligatoire pour les prochains jours.

Публикация от Экзотические фрукты в Москве (@exzofrukt) Фев 4, 2018 в 1:02 PST

Animaux

Les animaux ont également eu quelques soucis avec la neige.

Публикация от Dmitry Tsvetkov (@tsvet11) Фев 1, 2018 в 11:28 PST

Une promenade matinale avec son chien ressemble … à ça.

Публикация от Jen Tate (@soldier_strife) Фев 4, 2018 в 3:48 PST

Le centre-ville

La neige a métamorphosé la ville jusqu’à la rendre méconnaissable.

Публикация от Ksenia Avramenko (@asya737) Фев 4, 2018 в 7:42 PST

Il y a tellement de neige que certains sites et monuments apparaissent sous un jour totalement nouveau.

Публикация от Alexey Shakhov (@a_shakhov) Фев 4, 2018 в 5:58 PST

Si Moscou souffre de ces intempéries, certaines villes de Russie y sont on ne peut plus habituées. Envolez-vous à nos côtes pour quelques-unes de ces glaciales contrées.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.