Une réplique du missile balistique Topol-M «conçue» par des prisonniers sibériens

Un nouveau site vient d’apparaitre sur la carte des curiosités d’Omsk et y demeurera tant que le froid règnera en maître dans cette ville sibérienne. Pour l’admirer, une condition seulement : faire partie des employés du service pénitencier local. En effet, sept prisonniers d’une colonie de la région ont sculpté dans la neige une réplique grandeur nature du missile balistique russe Topol-M.

Le travail sur cette œuvre d’art a pris 15 jours. Avec ses 13,5 mètres de long, 3,5 mètres de large et plus de 2,5 mètres de haut, l’engin de neige est légèrement plus petit que l’original. Pour compléter leur œuvre, les prisonniers l’ont colorée et ornée d’un tricolore russe.

Ce n’est pas la première fois que les prisonniers de cette colonie font preuve de créativité. En 2017, à l’occasion du centenaire de la révolution, ils avaient sculpté une réplique du légendaire croiseur Aurore, de Saint-Pétersbourg.

Derrière les barreaux, certains détenus apprennent un métier qui leur permet, à leur sortie, de refaire leur vie. Les détails dans notre reportage.

