Les sept rues les plus surprenantes de Russie

Combien de rues pensez-vous que les villes et petites villes russes possèdent en moyenne ? Il est difficile de les compter, bien sûr, mais le géant russe de la recherche en ligne Yandex l’a fait. Récemment, il a étudié la carte de la Russie et a conclu que les villes disposent d'environ 190 rues en moyenne, tandis que les mégapoles comme Moscou en possèdent jusqu'à 3 800.

Ainsi, il est tout à fait naturel que certaines d'entre elles aient des formes assez inattendues et des contours étranges – sans parler des noms (nous avons décidé de ne pas toucher à ce sujet juste encore pour éviter de vous déboussoler encore plus). Voici seulement sept exemples qui montrent à quel point les cartes russes peuvent être imprévisibles.

Cette rue est en fait la plus courbe du pays, selon Yandex. Elle se trouve dans la région de Rostov, dans la ville de Morozovsk et porte le nom de Koltsevaïa. En fait, il s’avère qu'elle porte plutôt bien son nom. En russe, Koltsevaïa signifie « cercle » ou « anneau ».

Au contraire, la soi-disant rue Parallèle à Sotchi n'est pas à la hauteur de son nom – en réalité elle se croise elle-même à plusieurs reprises. Pourquoi diable a-t-on décidé de l'appeler parallèle, alors ?

Une autre rue baptisée Krouglaïa (ronde) porte elle aussi plutôt mal son nom...

La Russie comporte aussi un certain nombre de rues très longues et dix d'entre elles font plus de 15 km. Le leader - la Rue Vostochny Obkhod - est situé dans la ville de Perme et mesure 21 kilomètres de long.

Les rues les plus courtes en Russie s'étirent sur seulement une trentaine de mètres. Il y a quatre rues de ce genre qui rivalisent pour le titre de « rue la plus courte de Russie ». Voici l'une d'elles - Ozerny Proezd à Krasnodar.

Cette rue de la ville de Zemliansk dans la région de Voronej, à son tour, semble avoir englobé un bloc résidentiel tout entier. Elle s’appelle Khokhlatskaïa et pourrait comporter une douzaine de rues plus petites.

Doroga na Bolshnoï Akhoun (route de Bolshnoï Akhoun) est l'une des rues les plus sinueuses de Russie. Elle compte 56 virages. Gardez les yeux ouverts en la descendant !

