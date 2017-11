Le plus grand planétarium au monde a ouvert ses portes à Saint-Pétersbourg

La capitale culturelle de la Russie abrite désormais le plus grand planétarium au monde, dont le dôme mesure 37 mètres de diamètre, soit 2 de plus que l’ancien détenteur du record, situé dans la ville japonaise de Nagoya.

En plus de pouvoir y observer le ciel étoilé, les visiteurs ont la possibilité de découvrir les expositions du Musée de l’Espace ainsi qu’une salle interactive équipée de technologies de réalité virtuelle.

On y trouve également des cours éducatifs et des observatoires, tandis que plusieurs écrans tactiles permettent même aux plus curieux de faire tourner le dôme du planétarium.

Alexander Galperin/RIA Novosti Alexander Galperin/RIA Novosti

Ce complexe se situe sur les quais du canal Obvodny, dans un ancien gazomètre construit il y a de cela un siècle et demi afin de conserver le gaz nécessaire à l’éclairage des rues.

