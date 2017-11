Comment acheter un billet pour le Bolchoï sans se ruiner

Le site Internet du théâtre

La manière la plus pratique d'acheter un billet pour un spectacle russe classique est de se rendre sur le site officiel du théâtre et de l’acquérir directement. C'est une excellente option si vous connaissez le russe, parce que vous pouvez acheter en ligne des billets pour presque n'importe quel théâtre à travers le pays. Vous pouvez choisir votre siège sur un plan et certains théâtres montrent aussi le niveau de visibilité de chaque endroit particulier - juste au cas où vous n'avez pas envie qu'une colonne énorme obstrue votre vue.

Habituellement, le Bolchoï commence à vendre les billets de trois à quatre mois avant chaque représentation. Les billets bon marché se vendent très rapidement alors assurez-vous de les réserver quand vous en avez la possibilité. Par exemple, les billets du Bolchoï pour le ballet de Noël Casse-noisette sont mis en vente à la fin octobre. Le billet le moins cher était de 1 000 roubles (15 euros), une aubaine !

De plus en plus de théâtres russes créent des versions anglaises de leurs sites Web, mais pas tous. Si vous ne parlez pas la langue, demandez à un ami russe de vous aider – achetez lui peut-être même un billet pour lui dire merci.

La caisse du théâtre

Si vous avez le temps, vous pouvez vous rendre à la caisse du théâtre et demander à un vendeur un bon billet. Le vendeur pourrait ne pas parler les langues étrangères mais il peut conseiller les meilleures places ou suggérer des réductions. Souvent, un théâtre vend des billets à prix réduits juste avant chaque représentation s'il y a des places libres. En outre, de nombreux théâtres proposent des rabais pour les étudiants (pas seulement russes) et les personnes âgées. Par exemple, si vous êtes détenteur d’une carte ISIC, vous pouvez acheter un billet pour le théâtre Mikhaïlovski à Saint-Pétersbourg avec 50% de réduction.

Sur les sites spécialisés par Internet

Il y a plusieurs sites qui permettent d’acheter des billets pour les théâtres, des concerts, et d'autres événements en Russie.

Les plus grands sont : Yandex.Afisha (choisir l’anglais en bas du site), Parter (en anglais), Kassir (seulement en russe), Red Kassa (seulement en russe). Ils vendent tous des billets avec une petite commission, mais ils sont faciles à utiliser pour naviguer parmi les événements, surtout si vous n'êtes pas sûr du spectacle que vous voulez voir.

Au kiosque théâtral

Il y a énormément de kiosques qui vendent des billets de théâtre. À Moscou, par exemple, vous pouvez les trouver partout - même en périphérie de la ville, mais le plus populaire est situé près du Bolchoï (près de la sortie de la station de métro Teatralnaïa). Soyez prévenu, ces billets sont généralement plus chers et il n'y a aucune garantie que les vendeurs parlent anglais.

À l’entrée du théâtre

Comme dans tous les pays, vous pouvez trouver des gens qui vendent des billets près de l'entrée juste avant la représentation, mais nous ne recommandons pas de dépenser votre argent de cette façon, parce ces personnes ont la réputation de vendre de faux billets. Si vous êtes chanceux, une personne réelle pourrait vendre son billet, mais il est toujours plus sûr de passer par les réseaux officiels.

« Il y a deux ans, mes parents m'ont rendu visite à Moscou et nous avons décidé d'aller au théâtre Bolchoï, raconte Elena Mazzetti, une Italienne qui vit à Moscou. Il n'y avait pas de billets sur le site du Bolchoï, et nous avons pensé que nous ne serions pas en mesure de voir la représentation, et quand nous passions devant le théâtre, nous avons vu un homme vendant des billets devant la billetterie. Au début, nous ne lui faisions pas confiance, en pensant que les billets pouvaient être faux. Mais nous voulions à tout prix voir le spectacle, et le prix n'était pas très élevé, alors il a accepté de venir avec nous à l'entrée. Le ballet était excellent, avec Svetlana Zakharova. Mais en fait, je ne recommande pas d'acheter les billets de cette façon, il est préférable d’y penser à l'avance ».

Les 10 théâtres les plus english-friendly de Russie

Le théâtre Bolchoï, Moscou

Le Théâtre académique musical de Moscou

Le théâtre Maïakovski, Moscou

L'Atelier-Théâtre Piotr Fomenko, Moscou

Le théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg

Le théâtre Alexandrinski, Saint-Pétersbourg

Le théâtre Mikhaïlovski, Saint-Pétersbourg

Le Théâtre d'opéra et de ballet de Novossibirsk (2812 km à l’est de Moscou)

Le Théâtre académique d'État d'opéra et de ballet d'Ekaterinbourg (1417 km à l’est de Moscou)

Le Théâtre d'opéra et de ballet de Perm (1157 km à l’est de Moscou)

