Comment acheter une arme Kalachnikov quand on est étranger?

Il n’est pas simple d'acheter une arme en Russie, les seules disponibles étant évidemment celles de sport et de chasse, qui nécessitent en plus une licence. Récemment, le groupe Kalachnikov a néanmoins ouvert une boutique en ligne : même un étranger peut y faire l'acquisition d'un fusil, tout du moins s’il n’est pas effrayé par la paperasse.

Nouvelle boutique en ligne

Lors du salon international Arms & Hunting 2017 (Armes & Chasse 2017), le groupe Kalachnikov a inauguré sa nouvelle boutique en ligne, sur laquelle il propose des armes civiles : une large gamme de pistolets, de fusils de chasse, d’armes à blanc ou pneumatiques, etc.

Comment en acheter une ?

Pour commander une arme, l’intéressé doit se rendre sur la page officielle - kalashnikov.com. Il n’est pas possible de passer commande sur la version anglaise du site, il faut donc choisir l’option russe. À noter qu’il est également impossible d’acheter une arme et de la recevoir à l’étranger, il faut se trouver sur le territoire russe.

L’onglet « Интернет-магазин » (Magasin en ligne) est à éviter, étant donné qu’il propose uniquement des armes pneumatiques, des répliques de pistolets ainsi que des vêtements de la marque et des souvenirs.

Pour les vraies armes, cliquez sur « Продукция » (Produits), avant de vous diriger vers « Гражданское стрелковое оружие » (Armes à feu civiles). Vous trouverez ici des fusils semi-automatiques Saiga, des fusils snipers Tigre, des carabines Sobol, et bien d’autres armes de chasse, sport ou entrainement.

Des informations détaillées sont également disponibles concernant les armes, notamment leurs spécificités, photos, et prix.

Après avoir sélectionné votre arme, cliquez sur « заказать » (commander). Remplissez ensuite le formulaire : nom, adresse, etc ainsi que la référence de votre licence (indispensable), vous permettant d’acheter une arme civile. Si tout est en ordre, votre arme sera livrée à un magasin affilié au groupe Kalachnikov.

N’oubliez pas de vous munir de votre passeport et de votre licence pour la récupérer.

Qui peut en acheter une ?

Si vous êtes étranger, acheter une arme civile en Russie n’est pas une mince affaire. Vous devrez vous adresser au Ministère de l’Intérieur, et plus exactement à l’interminable Administration Générale pour la protection de l’ordre public et l’interaction avec les autorités exécutives des territoires constituants de la Fédération de Russie.

La licence peut être remise uniquement par le biais d’une requête de la représentation diplomatique du pays dont est originaire le client. De plus, l’arme doit être amenée en dehors du pays dans les 10 jours qui suivent la date d’acquisition.

