En images: la vie en URSS durant la Grande Guerre patriotique à l’arrière du front

Julius Jääskeläinen (CC BY 2.0)

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Sputnik Sputnik

Komsomols collectant dans leurs rangs de l’argent pour la construction d’un train blindé, Moscou, 1941

Sputnik Sputnik

Fabrication de mines dans une usine de Moscou, 1941

Archives Archives

Collecte de vêtements chauds et de couvertures pour le front, 1941

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Concert du pianiste Vladimir Safronitski au théâtre Pouchkine, Leningrad soumis au blocus, 1941

Archives Archives

Pionniers préparant du bois pour l’hiver, 1942

Archives Archives

Civils dégageant un quai de gare de la neige et de la glace, 1942

Sergueï Strounnikov/Sputnik Sergueï Strounnikov/Sputnik

Fête du Nouvel An dans un hôpital pédiatrique de Leningrad encerclée, 1er janvier 1942

Dmitri Debabov/Sputnik Dmitri Debabov/Sputnik

Employées de la fabrique Krasny Tchoum peignant des pelisses de renard, Anadyr, 1942

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Début de la production d’obus de mortier de 82 mm destinés au front. Asbest, région de Sverdlovsk, 1942

Alexandre Brodski/Sputnik Alexandre Brodski/Sputnik

Assemblage de canons anti-aériens destinés au front dans une usine de l’Oural, 1942

Ivan Chaguine/Sputnik Ivan Chaguine/Sputnik

Chaîne de fabrication de chars T-34 à l’usine N°183 de l’Oural (aujourd’hui OuralVagonZavod), Nijni-Taguil, 1942

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Première du ballet de Vladimir Iourovski Les Voiles écarlates d’après Alexandre Grine, Kouïbichev (Samara), 1942

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Mineur se préparant à descendre dans la mine Podmoskovnaïa rouverte après la libération de la région de Toula, 1943

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Récolte de pommes de terre au sovkhoze M.I. Kalinine, région de Tambov, 1943

Archives Archives

Écolières cousant des vestes chaudes pour les soldats du front, 1943

Alexandre Brodski/Sputnik Alexandre Brodski/Sputnik

Ouvriers d’une usine de l’Oural se préparant à livrer des chars à l’Armée rouge, 1943

Iakov Khalip/Sputnik Iakov Khalip/Sputnik

Artistes du théâtre Kirov de Leningrad lisant la une de la Leningradskaïa Pravda avant le début de l’opéra Ivan Sousanine, 1944

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Enfants devant l’enclos d’un ours au zoo de Moscou, 1944

Mikhaïl Ozerski/Sputnik Mikhaïl Ozerski/Sputnik

Tournage du film Ivan le Terrible de Sergueï Eisenstein, Alma-Ata, 1944

Anatoli Garanine/Sputnik Anatoli Garanine/Sputnik

Percement de la ligne du métro de Moscou Arbatsko-Pokrovskaïa, 1944

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les Roumains ont combattu l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.