La ville russe de Tambov résumée en trois mots

Loup (Волк/Volk)

Alexeï Soukhoroukov/Sputnik Alexeï Soukhoroukov/Sputnik

Rendue célèbre par un film soviétique, l’expression « Le loup de Tambov est ton camarade » plonge en effet ses racines au XIXe siècle. À l’époque, les ouvriers moscovites qualifiaient non sans dédain de « loups » les moujiks de Tambov venus travailler en ville : ces derniers acceptaient tout travail et pour peu d’argent.

Domaine (Усадьба/Oussad’ba) des Asseïev

reflection_art/Getty Images reflection_art/Getty Images

Se dressant sur une rive de la rivière Tsna, cette propriété ayant appartenu à une dynastie de marchands est l’une des perles de la ville. Ce manoir blanc construit dans le style Art nouveau ne cédait en rien à ses analogues érigés dans la capitale de l’Empire.

À l’intérieur, il est décoré de fines moulures en stuc, de fresques, de hauts-reliefs et de panneaux originaux.

Abeille (Пчела/Ptchela)

Olga Rolenko/Getty Images Olga Rolenko/Getty Images

Le miel produit ici était vendu à travers le pays. Il n’est donc pas surprenant qu’une ruche et trois abeilles en or aient été placées sur les armoiries de la ville. Elles symbolisent l’amour pour le travail acharné et la diligence des habitants de Tambov.

