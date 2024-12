Bref résumé du roman Les Voiles écarlates d’Alexandre Grine

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Un très court résumé

(cliquez ici) Un magicien prédit à une petite fille qu’un jour, un prince arrivera sur un bateau aux voiles écarlates et l’emmènera au pays des merveilles. Or, quand elle grandit, c’est vraiment ce qui se passe.

Un résumé plus détaillé

Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961 Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961

L’intrigue se déroule dans un pays fictif. Un ancien marin nommé Longren vit au bord de la mer avec sa fille Assol. Il gagne désormais de l’argent en fabriquant des bateaux-jouets et en les vendant.

Leur situation est assez dramatique, car la mère d’Assol est décédée alors que la fillette n’avait que trois mois.

Dans leur village, Longren et Assol sont considérés comme des marginaux et malmenés par les voisins. Ces derniers reprochent à Longren de ne pas avoir sauvé un tavernier qui se noyait. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que Longren reprochait à ce même homme la mort de la mère d’Assol. Il était parti travailler en mer à l’époque ; la femme, elle, est tombée malade et a demandé à contrecœur de l’argent au tavernier. Cependant, celui-ci n’a accepté de lui en donner qu’en échange d’une nuit avec elle. Elle a donc refusé et est morte peu après.

Les villageois n’aimaient pas non plus la jeune Assol, qu’ils trouvaient étrange. Et cette réputation n’a fait qu’empirer suite à un événement surprenant. Alors qu’Assol transportait des jouets fabriqués par son père, elle a rencontré un vieil homme qui lui a affirmé qu’un jour, un prince charmant arriverait sur un bateau aux voiles écarlates et l’emmènerait dans son royaume.

Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961 Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961

Assol l’a cru et a commencé à en rêver. Néanmoins, la pauvre fille a encore plus été ridiculisée, cela ayant provoqué une nouvelle vague de brimades et de moqueries de la part du voisinage.

Un jour, un jeune homme d’une famille riche, Gray, est cependant arrivé dans le village à bord de son bateau. Il a alors aperçu la belle Assol et a entendu les rumeurs à son sujet et l’histoire des voiles écarlates.

Gray a donc changé ses voiles blanches en voiles écarlates et est retourné sur le rivage où se trouvait la maison d’Assol. Il l’a finalement demandée en mariage et l’a invitée à l’accompagner dans son pays des merveilles.

Tous les villageois se sont retrouvés choqués par cet événement, tandis qu’Assol était on ne peut plus heureuse et a emmené son vieux père avec elle.

Ce qui se cache derrière le roman

Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961 Alexandre Ptouchko/Mosfilm, 1961

Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’une telle histoire fictive, avec des noms de personnages et des décors non russes, a été écrite par un auteur russe.

Le vrai nom d’Alexandre Grine était Grinevski et il a été exilé à l’époque tsariste pour avoir pris part à des mouvements révolutionnaires.

Il a pris un nom de plume et a échappé à la réalité en créant un monde fictif entièrement nouveau, bien que très semblable au nôtre. En réalité, de nombreux écrivains soviétiques ont ultérieurement copié son idée, ce qui a provoqué un boom de la science-fiction dans le pays. Cette méthode permettait de faire face plus facilement à la censure, car les censeurs n’avaient rien à redire aux contes de fées.

Grine lui-même a défini ce genre de « roman extravagant ». Les critiques ont fait l’éloge de son œuvre, la trouvant pleine de symbolisme et de néo-romantisme.

Les Voiles écarlates ont été adaptées à l’écran à plusieurs reprises et l’adaptation la plus emblématique est le film de 1961 d’Alexandre Ptouchko, dans lequel la belle actrice Anastasia Vertinskaïa joue le rôle d’Assol.

Dans cet autre article, découvrez un bref résumé de Pères et Fils d’Ivan Tourgueniev.

