Ce diplomate russe devenu envoyé de la Cour d’Angleterre, puis chancelier de l’Empire

Né en 1693 à Moscou, le comte Alexis Bestoujev-Rioumine a découvert l’Europe à un âge précoce : en 1707, il est parti étudier à Copenhague conjointement avec son frère Mikhaïl et, quelques années plus tard, s’est installé à Berlin. Dès son plus jeune âge, il a affiché un talent pour les langues et maîtrisait parfaitement l’allemand et le français.

En 1712, Pierre le Grand l’a dépêché servir l’envoyé russe en Hollande, le prince Boris Kourakine. Or, c’est en route pour ce pays européen qu’il a fait une rencontre décisive pour sa carrière ultérieure. Il a en effet attiré l’attention du prince-électeur (Kurfürst) Georg Ludwig de Hanovre (futur roi d’Angleterre sous le nom de George 1er), qui lui a proposé de se mettre à son service. Ayant reçu l’accord de l’empereur russe, Bestoujev s’est installé à la cour de Hanovre en tant que gentilhomme de la chambre.

À peu près un an plus tard, il s’est de nouveau mis en route : suite au décès de la mère de Georg, Sophie de Bohême, cette petite-fille de Jacques Ier, et de la reine de Grande-Bretagne Anne, le prince-électeur s’est retrouvé le plus proche héritier de la cour britannique. Bestoujev l’a donc accompagné à Londres.

C’est lui, en tant qu’envoyé d’Angleterre, qui acheminera en Russie la lettre officielle du roi Georg Ier, annonçant sa montée sur le trône. Le comte Bestoujev servira la cour britannique pendant quatre ans, puis poursuivra sa brillante carrière dans sa patrie : sous l’impératrice Élisabeth Ire, il deviendra chancelier de Russie, et, sous Catherine II, général-maréchal et membre du Conseil de l’Empire russe.

