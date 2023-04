À quoi ressemblait Moscou avant la révolution de 1917?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Nous vous avons montré à quoi ressemblait Moscou à la fin du XIXe siècle. Continuons notre voyage dans le temps en découvrant cette ville du début du XXe siècle à 1917.

La première ligne de tramway a ouvert en 1899 à partir de Boutyrskaïa Zastava (c’est écrit sur le tramway sur la photo). Mais le développement du réseau de tramway a été entravé par les rails du chemin de fer à cheval, de sorte que dans la première décennie du XXe siècle, il a fallu retirer ces derniers et poser des rails de tramway (aux mêmes endroits).

Les gens regardent les glaces qui dérivent sur la rivière Moskova.

Aujourd’hui, quand nous disons « Université de Moscou », c’est son bâtiment principal actuel – le gratte-ciel stalinien qui se dresse sur la colline des Moineaux – qui nous vient à l’esprit. Mais jusqu’au milieu du XXe siècle, c’est ce bâtiment du centre-ville qui répondait à cette appellation.

Cette vue sur le Kremlin ne s’offre plus aux touristes modernes. De nombreux bâtiments ont disparu, comme l’église blanche sculptée de Sainte-Catherine du monastère de l’Ascension et le monument à l’empereur Alexandre II.

Voici ce monument de plus près.

Près du Kremlin s’étendait tout un quartier appelé Zariadié, qui était densément construit avec des maisons et des rues commerçantes. À l’époque soviétique, tout a été détruit, et un immense hôtel appelé Rossia a été érigé à cet emplacement. Aujourd’hui, le parc moderne Zariadié est situé en ces lieux.

En 1908, une inondation majeure s’est produite à Moscou. C’était le seul moyen de se déplacer ! Sur la photo : une rue de Zariadié qui n’existe plus.

En 1908, même les murs du Kremlin étaient inondés.

À l’époque soviétique, la quasi-totalité du mur de Kitaï-Gorod qui ceignait le centre-ville a été démoli. Seuls de petits fragments en subsistent aujourd’hui. Cette tour, par exemple, n’est restée que sur la photo (comme le tramway tiré par des chevaux sur la droite).

Voici le monastère Tchoudov situé sur le territoire du Kremlin, qui a été détruit à l’époque soviétique.

L’un des plus beaux bâtiments de Moscou est heureusement resté indemne. Au début du siècle, la maison Pachkov abritait la bibliothèque Roumiantsev, qui a constitué la base de la bibliothèque Lénine à l’époque soviétique. Aujourd’hui, ce bâtiment appartient toujours à la plus grande bibliothèque du pays.

La rue Nikolskaïa est désormais piétonne. La tour gothique blanche Nikolskaïa du Kremlin (à gauche) a été repeinte en rouge à l’époque soviétique, et l’église de Kazan (à droite) a obtenu un aspect totalement différent après une restauration dans les années 1920. Au centre se trouve le Musée historique, construit à la fin du XIXe siècle.

Cela peut sembler difficile à croire, mais jusqu’en 1930, un tramway traversait la célèbre place Rouge.

Et voici une vue plus générale de la place Rouge. Maintenant, bien sûr, vous n’y verrez plus de voitures ou de tramways : on y trouve désormais le mausolée de Lénine, qui attire de nombreux touristes.

Passons à une cour moscovite typique. À notre époque, vous ne verrez plus de vêtements suspendus sur des fils, ni la cour elle-même (presque toutes sont fermées aux passants et servent de parking).

Il existe encore de nombreux magasins, boutiques et restaurants sur la rue Kouznetski Most, mais la rue elle-même est devenue piétonne.

Le marché Soukharevski, un autre lieu commercial animé. À l’arrière-plan se dresse la tour Soukharev, qui a été détruite à l’époque soviétique.

La place située devant le théâtre Bolchoï a bien changé. Voici une photo prise au tournant du siècle.

Cette photo date de 1910. Une ligne de tramway a été posée et sur la gauche, la maison de commerce Muir & Mirrielees, désormais connue sous le nom de TsOuM (magasin central universel), a été construite.

Voici une image rare : des barricades à Moscou. En 1905, la première révolution russe a eu lieu et un soulèvement majeur a éclaté à dans la ville.

En 1912, le Musée des beaux-arts Alexandre III a été inauguré à Moscou. De nos jours, il porte le nom de Pouchkine.

Nicolas II était présent à l’inauguration.

Domaine public Domaine public

En 1913, le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov a été célébré en grande pompe à Moscou.

Toute la ville était richement décorée, et des événements festifs ont eu lieu. Sur la photo ci-dessous, le bâtiment de l’Assemblée de la noblesse, qui à l’époque soviétique a accueilli la Maison des syndicats.

La foule s’est notamment rassemblée auprès de l’Arc de Triomphe sur la place Tverskaïa Zastava. Cette porte était dédiée à la victoire dans la Guerre patriotique de 1812 contre Napoléon. Dans les années 1930, elle a été démantelée, mais plus tard, une copie a été érigée sur l’avenue Koutouzov.

Quelques années plus tard, en 1917, ce ne sont pas des cortèges solennels, mais des groupes de révolutionnaires qui traverseraient l’Arc de Triomphe.

Dans cette autre publication, découvrez le Moscou des années 1950-1970 à travers les yeux d'un photographe soviétique.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.