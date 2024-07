Pourquoi une église de Moscou est-elle dédiée à un pape?  

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Église Saint-Clément-de-Rome de Moscou Domaine public Domaine public

L’hagiographie de Clément nous apprend qu’il vécut au Ier siècle. Alors qu’il était âgé de vingt-quatre ans, il rencontra l’apôtre Pierre, devint l’un de ses disciples et successeurs comme évêque de Rome. Clément suscita de nombreuses conversions. Sous l’empereur Trajan, il fut condamné aux travaux forcés dans une carrière de marbre près de Chersonèse.

Intérieur de l'église Saint-Clément-de-Rome de Moscou A. Savine A. Savine

Soghomon Matevosyan (CC BY-SA 4.0) Soghomon Matevosyan (CC BY-SA 4.0)

Même dans la situation harassante dans laquelle il se trouvait, Clément poursuivit son apostolat : les personnes qu’il convertissait au christianisme étaient toujours plus nombreuses. En 101, il fut attaché à une ancre et noyé. Tous les ans, le jour anniversaire de sa mort, les eaux de la mer Noire se retiraient et découvraient l’entrée de la grotte où reposaient ses restes. Au IXe siècle, Cyrille et Méthode acquirent les reliques du martyr : une partie d’entre elles fut transférée à Rome, l’autre, à Kiev. Elles sont parmi les plus anciennes reliques chrétiennes dont la translation se fit vers la Russie kiévienne.

Clément de Rome Domaine public Domaine public

Saint Clément est vénéré par les catholiques comme par les orthodoxes. En Russie, il est considéré comme un des protecteurs célestes des terres russes. À Inkerman, en Crimée, un monastère lui est consacré. Une partie de ses reliques est conservée en l’église Saint-Clément de Moscou.

Dans cette autre publication, découvrez cinq des églises les plus anciennes de Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.