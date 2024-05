Saviez-vous qu’encore récemment le Kremlin abritait des appartements?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vers la fin de l’année 1920, plus de 2 000 personnes avaient pour adresse « Kremlin de Moscou ». Les nouveaux résidents, l’on les trouvait dans pratiquement tous les édifices de l’enceinte : dans le Grand palais du Kremlin, ainsi que dans celui des Menus Plaisirs et encore dans celui des Térems. Ils se sont fait un toit au Sénat, dans les ailes près des tour Saint-Sauveur et Taïnitskaïa ou encore dans le clocher Ivan le Grand.

Archives Archives

Lénine et son épouse, sa sœur cadette et ses camarades, Joseph Staline, Léon Trotski et Mikhaïl Kalinine, ont quant à eux résidé dans le bâtiment dit Kavalerski (des Cavaliers). Non loin d’eux, dans le Grand Palais du Kremlin, habitaient les révolutionnaires Iakov Sverdlov et Anatoli Lounatcharski ainsi que le poète bolchévique Demian Bedny.

Mikhaïl Koulechov/Sputnik Mikhaïl Koulechov/Sputnik

Et de temps en temps, l’on déménageait d’un appartement à l’autre : ainsi, Staline et son épouse Nadejda Allilouïeva ont également habité dans la chambre des damoiselles d’honneur du Grand Palais du Kremlin, puis dans le palais des Menus Plaisirs, là où jadis avait habité la révolutionnaire Inès Armand.

Mikhaïl Koulechov/Sputnik Mikhaïl Koulechov/Sputnik

Par conséquent, en journée, le Kremlin de Moscou différait peu de n’importe quel endroit du centre-ville pendant l’heure de pointe : les résidents locaux, des responsables et de simples citoyens venus pour affaires déambulaient partout. Vers la fin des années 1920, le nombre des résidents du Kremlin a toutefois diminué : ils ont progressivement déménagé dans des appartements en ville. Au milieu des années 1950, le Kremlin a cessé d’être un endroit fermé et l’ère des appartements y a pris fin, cédant à celle des musées. Le dernier résident du Kremlin fut le maréchal Vorochilov. Il n’a quitté son appartement qu’en 1962.

Alexandre Mokletsov/Sputnik Alexandre Mokletsov/Sputnik

Dans cet autre article, nous vous révélions un surprenant secret des remparts du Kremlin de Moscou.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.