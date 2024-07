En images: comment se reposait-on l’été dans la Russie impériale? 

Comment les familles de l’aristocratie et des classes aisées passaient leurs étés durant la seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècle? Les photographies que nous avons réunies ici répondent à cette question.

Les habitants de l’Empire russe qui en avaient les moyens passaient leurs étés loin des villes étouffantes. Ils recherchaient des endroits où ils pouvaient se protéger du soleil à l’ombre des arbres et jouir de paysages pittoresques en bonne compagnie.

Aristocrates, marchands fortunés et citadins aisés quittaient les villes pendant la saison estivale. Certains la passaient dans leurs résidences campagnardes, d’autres louaient des datchas. Dans tous les cas, ils y invitaient leurs parents et amis.

On passait le temps en conversant, jouant de la musique et en montant des pièces de théâtre.

Mais, l’activité préférée restait celle de prendre longuement le thé à l’air frais. Sieste à la russe !

Lire tranquillement (ou presque !) était aussi une activité appréciée.

Les aristocrates russes aimaient organiser des pique-niques dans la nature.

La famille impériale s’autorisait souvent à s’asseoir dans l’herbe.

Après la campagne, la mer était une autre destination prisée. La plupart du temps, on allait en Crimée profiter de ses paysages pittoresques. On y rétablissait sa santé grâce à l’air marin.

On y faisait des promenades sur les sentiers de montagne.

La famille impériale et celles des riches aristocrates possédaient palais et résidences sur le littoral de Crimée. Sur cette photographie, on voit à gauche la princesse Ioussoupov dans son palais de Koreïza.

On y construisait aussi de petites maisons. Tuberculeux, Anton Tchékhov louait souvent des datchas en Crimée avant d’en acquérir une pour un prix élevé.

La fine fleur de l’élite intellectuelle russe séjournait l’été en Crimée. Ses représentants s’y rencontraient dans une atmosphère moins guindée que le reste de l’année. Léon Tolstoï recevait de nombreux invités dans le palais appartenant à des amis où il passa presque un an.

Les stations thermales du Caucase étaient également parmi les destinations prisées de ceux qui pouvaient se permettre de se reposer l’été. On voit sur cette photographie deux jeunes femmes à Essentouki.

Dans Un Héros de notre temps, Mikhaïl Lermontov racontait comment on se reposait dans les stations thermales du Caucase du Nord : on y buvait de l’eau et on faisait le tour des grottes.

Les nobles ne se baignaient jamais. La baignade était laissée aux classes inférieures de la société. Même à la plage, ils étaient habillés comme pour les autres sorties.

Avoir le teint hâlé ou bronzé était considéré comme malséant pour les personnes fortunées. C’était pourquoi tous les moyens étaient bons pour se protéger du soleil : abris en osier, ombrelles et parasols.

À l’extrême rigueur, les enfants étaient autorisés à se baigner.

Les nobles ne faisaient pas qu’admirer l’eau de la rive, ils aimaient aussi faire des promenades en barque ou partir en croisière.

Les croisières les plus appréciées étaient celles sur la Volga.

La famille impériale partait souvent en voyage sur son navire.

Lorsqu’elle faisait escale, elle pratiquait de nombreuses activités. Par exemple, Nicolas II aimait beaucoup le tennis et y jouait avec sa famille et les officiers de son navire.

Dans cette autre publication, découvrez comment fonctionnait le système de congés payés en URSS.

