Alexandre Pouchkine était-il franc-maçon?

« Le 4 mai, j’ai été admis chez les francs-maçons », a écrit Alexandre Pouchkine dans son journal de 1821. « J’étais franc-maçon dans la loge de Chisinau », écrira-t-il plus tard dans une lettre à Vassili Joukovski.

Pouchkine s’est même laissé pousser un long ongle sur le petit doigt, qu’il craignait de casser et qu’il couvrait le soir avec un bonnet spécial. Un tel ongle était un signe officieux des francs-maçons.

Rituel d'initiation, 1805 Domaine public Domaine public

Il est surprenant de constater qu’à l’exception des paroles de Pouchkine lui-même, aucune information sur sa franc-maçonnerie n’a été trouvée.

« Pouchkine devrait être exilé en Sibérie : il a inondé la Russie de vers scandaleux, que tous les jeunes récitent par cœur », a déclaré l’empereur Alexandre au directeur du lycée de Tsarskoïé Selo, Egor Engelhardt. Ce n’est que grâce à l’intercession de Nikolaï Karamzine qu’il a été possible de remplacer l’exil du poète en Sibérie par son transfert à Chisinau, dans le bureau du gouverneur de Bessarabie, le général Ivan Inzov.

Presque toutes les personnes importantes du cercle intime de Pouchkine étaient des francs-maçons. Son père, Sergueï, est devenu membre à part entière de la loge maçonnique en 1817, et son oncle, Vassili, l’a été encore plus tôt, en 1810. Des membres de la loge figuraient parmi les amis les plus proches de Pouchkine – par exemple, les poètes Piotr Viazemski et Vassili Joukovski. Cependant, Pouchkine lui-même ne s’est pas pressé pour devenir franc-maçon.

Portrait de Vassili Pouchkine, oncle du poète. Artiste inconnu, années 1810 Domaine public Domaine public

En 1907, Nikolaï Koulman a indiqué dans son livre Histoire de la franc-maçonnerie en Russie : « La loge Ovide de Chisinau a été créée le 7 juillet 1821 ». Il a également relaté que, le 17 septembre 1821, la grande loge Astrea (l’une des principales organisations maçonniques de l’Empire russe à l’époque) « a accordé la constitution à une nouvelle loge, ouverte à Chisinau, en Bessarabie, sous le nom d’Ovide, et lui a attribué le numéro 25 ».

Maison-musée d'Alexandre Pouchkine à Chisinau TotalAnarchy (CC BY-SA 4.0) TotalAnarchy (CC BY-SA 4.0)

L’historien moldave de la littérature Boris Troubetskoï, dans son étude Pouchkine en Moldavie, a quant à lui mentionné : « Des documents confirmant l’admission d’A. Pouchkine à la loge de Chisinau.... il n’en a pas été retrouvé ». Comment se fait-il donc que Pouchkine, selon ses propres dires, ait été « admis chez les francs-maçons » à Chisinau avant même la création de la loge Ovide ?

Poète et profane

Pavel Pouchtchine Domaine public Domaine public

Boris Troubetskoï a écrit que les membres de la future loge Ovide ont en réalité été rassemblés par Pavel Pouchtchine, son fondateur, avant même sa création, « et que Pouchkine a été admis au moment où [Pavel] Pouchtchine, en langage moderne, recrutait pour la future loge ». Néanmoins, il ne s’agit là que d’une hypothèse de Troubetskoï, qui ne repose sur aucun document.

Comme le souligne à juste titre Nikolaï Koulman, « Il est difficile de dire quel rôle il a joué [dans la loge – ndlr], mais il est peu probable que ce rôle, de par le caractère de Pouchkine et la courte durée de la loge elle-même, ait pu être significatif. Il est très possible que [Pavel] Pouchtchine ne l’ait d’abord attiré qu’en tant que profane ».

Est-il possible que l’appartenance de Pouchkine à la loge ait été si secrète qu’il n’existe aucun document à ce sujet ? Même si c’était le cas, il ne pourrait tout de même pas être considéré comme un franc-maçon à part entière – en effet, la loge Ovide de Chisinau n’est finalement jamais entrée en phase de fonctionnement.

Maison-musée de Pouchkine à Chisinau Adam Jones (CC BY-SA 2.0) Adam Jones (CC BY-SA 2.0)

Les organisations maçonniques se trouvaient sous la surveillance du gouvernement, qui les soupçonnait de comploter contre les autorités. Des rumeurs sur l’existence de la loge Ovide et sur une éventuelle franc-maçonnerie de Pouchkine sont parvenues à l’empereur. Le 19 novembre 1821, le chef de l’état-major général, le prince Pierre Volkonski, a écrit au général Inzov : « En ce qui concerne Monsieur Pouchkine, vous devez également rendre compte à Sa Majesté impériale de ses occupations depuis qu’il vous a été assigné, de son comportement et de la raison pour laquelle vous n’avez pas prêté attention à ses activités dans les loges maçonniques ». Le 1er décembre, cependant, Inzov a répondu à ses supérieurs : « Je peux assurer à votre Excellence qu’il n’y a pas de loges maçonniques en Bessarabie ».

Inzov n’a pas trompé Volkonski. Boris Troubetskoï a à cela apporté une explication : « Bien que la loge Ovide ait été approuvée par le protocole de la Grande Loge Astrea, cependant, jusqu’à ce que l’on appelle l’installation (c’est-à-dire l’admission formelle à la franc-maçonnerie des nouveaux membres de la loge de Chisinau par un représentant de la Grande Loge Astrea), toute nouvelle loge en vertu des statuts était considérée comme inhabilitée, et son fonctionnement n’était autorisé que temporairement. Or, puisque l’installation de la loge Ovide n’a pas abouti, alors Inzov a pu écrire que la loge de Chisinau n’existait pas ».

Portrait d'Ivan Inzov, par l'atelier de George Dawe Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Et bien que le 20 janvier 1822, la Grande Loge Astrea ait notifié à la Grande Loge Provinciale (l’organisation maçonnique principale, en Angleterre) que la loge Ovide ouvrait à Chisinau, la maçonnerie en Russie n’a pas duré longtemps. Le 1er août 1822, l’empereur russe Alexandre Ier a signé un rescrit « De l’interdiction des sociétés secrètes et des loges maçonniques ». Après cela, les activités des francs-maçons en Russie ont pratiquement cessé.

Il n’existe aucune information sur les autres activités maçonniques de Pouchkine. Par conséquent, si le grand poète sympathisait avec les francs-maçons, et même s’il avait l’intention de devenir membre de la confrérie, il n’a pas eu le temps de le faire.

Cependant, l’appartenance à des sociétés secrètes était assurément très à la mode. Elle conférait à l’homme une aura de mystère et d’importance. Cela, Pouchkine ne pouvait le négliger et soutenait volontiers la légende de sa franc-maçonnerie.

