À quoi ressemblaient les grands écrivains russes lorsqu’ils étaient enfants?

Alexandre Pouchkine

Domaine public ; Musée panrusse Pouchkine, Saint-Pétersbourg Domaine public ; Musée panrusse Pouchkine, Saint-Pétersbourg

Pouchkine était un enfant mignon et potelé avec une tête bouclée. Il passait beaucoup de temps en compagnie de sa nounou, la paysanne serve Arina Rodionovna, qui lui racontait des contes populaires. Ces histoires ont grandement influencé l’œuvre du plus célèbre poète russe.

Mikhaïl Lermontov

Domaine public ; Galerie Tretiakov Domaine public ; Galerie Tretiakov

Il existe un portrait bien connu et, selon les normes actuelles, assez drôle du petit Lermontov, apparemment vêtu d’une robe de fille. Le voici, âgé de 3-4 ans. Depuis son enfance, il aimait dessiner et il y excellait ! Plus tard, il peindra un autoportrait et de nombreux paysages du Caucase.

Nicolas Gogol

Domaine public ; Galerie Tretiakov Domaine public ; Galerie Tretiakov

Gogol a passé son enfance dans la province de Poltava (Ukraine moderne). Le folklore et les réalités de sa petite patrie deviendront plus tard une partie intégrante de son œuvre. Les mythes, légendes et contes locaux qu’il a entendus dès son plus jeune âge seront inclus dans ses cycles de contes Les Soirées du hameau près de Dikanka et Mirgorod.

Léon Tolstoï

L’image de cet écrivain en tant que vénérable vieillard barbu est tellement gravée dans la conscience populaire qu’il est difficile de l’imaginer enfant. Tolstoï, devenu orphelin très jeune, a décrit son enfance dans la trilogie autobiographique Enfance, Adolescence, Jeunesse.

Musée-Domaine Léon Tolstoï Iasnaïa Poliana Musée-Domaine Léon Tolstoï Iasnaïa Poliana

Cette image intitulée Léon Tolstoï enfant est devenue virale sur Internet. Toutefois, nous sommes obligés de vous décevoir, ce n’est pas Léon, mais son fils Ivan.

O. Ignatovitch/Spoutnik ; Scherer, Nabholz et Cie. O. Ignatovitch/Spoutnik ; Scherer, Nabholz et Cie.

Sur le premier portrait de Léon lui-même qui ait survécu à ce jour, il a déjà environ 20 ans.

Fiodor Dostoïevski

Domaine public ; A.O. Bauman Domaine public ; A.O. Bauman

Il est difficile d’imaginer qu’un homme qui a écrit des romans aussi sombres ait eu une enfance essentiellement heureuse. Son père était médecin moscovite, ses parents aimaient beaucoup Fiodor – et ils lui ont inculqué l’amour de la littérature et de la lecture dès la petite enfance : lors des soirées familiales, ils lui lisaient des livres à haute voix. De plus, Fiodor avait également une nounou aimante et « joyeuse ».

Anton Tchekhov

Domaine public Domaine public

Tchekhov a passé son enfance dans le sud du pays, dans la ville de Taganrog. Tout au long de son enfance, lui et ses frères chantaient lors des services religieux. « Nous devons notre talent à notre père et notre âme à notre mère », dira plus tard le désormais célèbre écrivain. Son père était une personne plutôt stricte et occupée, mais sa mère avait une nature douce, tendre et même poétique. Depuis son enfance, Tchekhov était un garçon vif et aimait écrire.

Alexandre Blok

Domaine public Domaine public

Le principal poète symboliste russe et l’un des principaux poètes du XXe siècle était un enfant incroyablement créatif. Il a commencé très tôt à écrire de la poésie, a publié un magazine manuscrit et a organisé des spectacles à domicile dans le domaine familial près de Moscou.

Mikhaïl Boulgakov

Domaine public Domaine public

L’auteur du Maître et Marguerite est né dans la famille d’un professeur de l’Académie théologique de Kiev (alors Empire russe). Il a très tôt appris à lire et à écrire et s’est également intéressé au sport et au théâtre. Boulgakov a grandi dans une famille nombreuse et amicale, dans laquelle, même s’il y avait de la discipline, les parents donnaient toujours de la liberté à leurs enfants. Une atmosphère d’amour et de gentillesse régnait dans la maison et la principale méthode d’éducation, comme le disait l’écrivain lui-même, était « la plaisanterie, l’affection et la bonne volonté ». Sur la photo d’enfance, l’écrivain est à droite.

Boris Pasternak

Boris (à gauche) et Alexandre Pasternak. Portrait de son père, Leonid Pasternak Domaine public Domaine public

Le poète et auteur du Docteur Jivago (à droite) est né dans une famille d’intellectuels moscovites : sa mère était pianiste et son père un artiste et académicien de premier plan. Des peintres, musiciens et écrivains célèbres fréquentaient souvent leur maison et ont formé le bon goût et l’amour pour l’art du futur lauréat du prix Nobel. Des soirées musicales et des rencontres créatives avaient souvent lieu chez les Pasternak. Boris a même voulu consacrer sa vie à la musique, mais a estimé qu’il n’avait pas le ton parfait et a décidé de se plonger dans la poésie et la littérature.

Joseph Brodsky

Musée « Une pièce et demie » de Joseph Brodsky ; Cheslav Chaplinsky/Musée littéraire et commémoratif Anna Akhmatova Musée « Une pièce et demie » de Joseph Brodsky ; Cheslav Chaplinsky/Musée littéraire et commémoratif Anna Akhmatova

Le futur lauréat du prix Nobel est né à la veille du siège de Leningrad et, en 1942, lui et sa mère ont été évacués vers la région de Vologda, dans la ville de Tcherepovets. Brodsky n’aimait pas étudier et n’a terminé que 7 classes. Néanmoins, dès la petite enfance, le futur érudit a lu avec voracité une grande variété de littérature.

