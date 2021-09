La tragique enfance de Iouri Gagarine

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine, est né en 1934 dans la famille d'un charpentier et d'une laitière vivant dans une ferme collective, dans le village de Klouchino, près de Smolensk. Son enfance est tout à fait ordinaire jusqu'en 1941 : alors que Iouri vient de commencer l'école, la guerre éclate. À peine un mois plus tard, en octobre, la région de Smolensk est occupée par les forces allemandes, ce qui met brutalement fin à sa scolarité.

Maison-musée de l'enfance de Gagarine à Klouchino Pavel Bedniakov/Sputnik Pavel Bedniakov/Sputnik

Les Gagarine, ainsi que d'autres familles, doivent trouver refuge dans un abri creusé à même la terre, car les nazis occupent leur maison, la transformant en atelier. Le chauffage est assuré par un poêle, tandis que, pour s'éclairer, ils utilisent une torche. Le père de Gagarine, qui n'a pas été enrôlé dans l'armée en raison d'une boiterie, est laissé à l'arrière et doit travailler au moulin à vent ; il ne parvient qu'occasionnellement à rapporter une petite quantité de farine. La famille se nourrit de soupes d'ortie et d'oseille, dont les herbes sont cueillies par Iouri et son frère Boris.

Les soldats et les officiers nazis se moquent et rabaissent même les enfants des paysans : Valentin, le frère aîné de Iouri, est un jour obligé de tenir des bouteilles, que les soldats utilisent pour s'entraîner au tir ; Boris, le cadet, est quant à lui pendu à un arbre par son propre foulard pour une transgression mineure. Iouri, voyant cela, accourt auprès de sa mère pour l’alerter, ce qui permet de ranimer son frère in extremis.

De gauche à droite: Valentin, Iouri, Zoïa, Boris Photographie d’archives Photographie d’archives

En 1943, Valentin, 17 ans, et Zoïa, 15 ans (la sœur aînée de Iouri), sont envoyés dans un camp de travail forcé. Ils ne rentreront chez eux qu'après la fin de la guerre. Après la libération de Klouchino par les forces soviétiques en 1943, le père de Iouri part au front pour deux ans. C'est à cette époque que le futur cosmonaute, qui est ainsi devenu l'homme de la maison, affine sa volonté et ses qualités de chef.

Les jouets et les expériences de vie de Iouri étaient aussi en grande partie le produit de la réalité de la guerre. Enfant, il pouvait déjà assembler et démonter de nombreux types d'armes à feu. L'un des plus beaux souvenirs de son enfance est celui où lui et ses amis ont vu des pilotes soviétiques se posant d’urgence à proximité de sa bourgade. L'un de leurs avions avait été touché, le pilote s’était éjecté et un autre l'avait suivi et avait atterri pour le récupérer. « Chacun d'entre nous voulait voler, être aussi courageux et beau qu'eux », se rappellera plus tard Iouri Gagarine.

Iouri Gagarine avec sa mère Anna et son père Alexeï en 1961 Igor Sneguirev/Sputnik Igor Sneguirev/Sputnik

Malgré cela, le futur héros finit par s'inscrire dans l’école d'apprentissage d'une fonderie, puis dans un institut technico-industriel. Cependant, il n'a jamais abandonné son rêve de voler. En 1955, il est incorporé dans l'armée et envoyé étudier dans une école d'aviation à Orenbourg : ce sera sa première étape sur la voie de l'espace.

