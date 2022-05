L’enfance soviétique et ses jeux effrénés dans les cours d’immeubles

Avant Internet et les smartphones, les enfants nés en URSS devaient rivaliser d’inventivité pour passer un bon moment - et la cour d’immeuble était leur oasis.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les petites cours coincées entre les pâtés de maisons constituaient tout un univers pour la plupart des enfants des villes d’URSS et de la Russie des années 1990. Dans de tels espaces, bien avant l'apparition des réseaux sociaux et du monde virtuel, les enfants se faisaient des amis, jouaient, se disputaient et traînaient du soir au matin, ou jusqu'à ce que maman les appelle à la maison. Bien qu'il n'y eût pas de « ministère central de la Culture des cours d’immeuble », les enfants de Kaliningrad à Vladivostok jouaient à des jeux presque identiques et, malgré les distances, partageaient les mêmes rêves d'enfance. À quoi ressemblaient ces mondes magiques ?

Jeux en plein air

Igor Outkine, Alexandre Iakovlev/TASS Igor Outkine, Alexandre Iakovlev/TASS

Les jeux étaient généralement spécifiques au sexe, mais ils étaient parfois destinés à des groupes mixtes. La marelle perfectionnait les compétences de saut, tandis que le jeu des Cosaques et des bandits apprenait aux enfants à se cacher, à chercher et à courir.

L'un des jeux les plus populaires parmi les filles était le jeu de l'élastique (rezinotchka). Trois filles avaient un long élastique qui formait un cercle, et deux joueuses se tenaient à l'intérieur pendant que la sauteuse exécutait une série de mouvements de plus en plus complexes. L'anneau était progressivement élevé jusqu'aux genoux, aux cuisses, à la taille des deux porteuses et, si la sauteuse était assez habile, jusqu'à la poitrine ! Si la sauteuse commettait une erreur, elle échangeait sa position avec l'une des porteuses.

Un autre jeu très apprécié était un jeu de balle. Deux joueurs se tenaient sur les côtés opposés du terrain de jeu et lançaient une balle, essayant de toucher les autres qui se déplaçaient en essayant d'éviter d'être touchés. Si la balle vous touchait, vous quittiez le terrain de jeu. Le dernier joueur restant devait éviter le ballon autant de fois que son âge plus un. En cas d’échec, il échangeait de place avec la personne qui l'avait touché.

>>> En images: quand les enfants soviétiques s'amusaient en plein air

Les garçons jouaient souvent à la voïnouchka (guerre), parfois contre les enfants de la cour voisine. Il y avait des grades comme dans le monde des adultes : soldats, généraux, espions et cryptographes (les équipes inventaient leur propre code pour communiquer).

Comptines étranges

Viktor Tchernov/Sputnik Viktor Tchernov/Sputnik

Chaque jeu avait des règles et des comptines. Prenez, par exemple, le fameux pierre-feuille-ciseaux. Quand les enfants commençaient à jouer, ils criaient : « Tchou-Faaa ». L'expression n'a pas de sens en russe, mais en fait, en chinois, cela signifie « C’est parti ». (Le jeu est arrivé de Chine en Russie dans les années 1920). Dans certaines régions, les enfants disaient : « kamano, margano, Tchou-Faaa», « chi-chi-ko », « ou-e-fa » (« un-deux-trois »). Il existe peut-être des centaines de façons dont les enfants prononcent cette comptine.

Lorsque les enfants devaient choisir un rôle, ils comptaient : « Eniki-beniki eli vareniki, eniki-beniki-kliots ! Vychel Sovetsky matros » (Eniki et beniki ont mangé des vareniki, eniki-beniki-kliots ! Le marin soviétique est sorti). C'est ainsi que le dernier enfant était tiré au sort. Certains pensent que « enik » et « benik » sont des noms d'enfants, mais d'autres disent que ce sont d’anciennes rimes latines modifiées.

Voici une comptine plus simple pour choisir les joueurs : « Sur le porche d'or étaient assis : le tsar, le fils du tsar, le roi, le fils du roi, le cordonnier, le tailleur. Qui vas-tu être ? »

Le jeu de rimes du Cygne est similaire dans de nombreux pays, mais diffère en Russie avec un poème. Les enfants se placent en cercle en se tenant la main et chacun prononce un mot parmi les suivants : « Un cygne a volé dans le ciel bleu en lisant le journal numéro cinq » (ou n'importe quel numéro). Les enfants se donnent des tapes et le dernier enfant essaie de ne pas être tapé.

>>> En images: comment fêtait-on les anniversaires sous l’URSS?

Mâcher des fleurs

Vsevolod Tarassevitch/Sputnik Vsevolod Tarassevitch/Sputnik

Que faisaient les enfants russes quand ils voulaient mâcher quelque chose ? Non, pas de chewing gum – il n'est arrivé en Russie que dans les dernières années de l'Union soviétique. Au lieu de cela, nous avions des fleurs, et certaines étaient incroyablement bonnes.

Le goût de la pulmonaire (Pulmonaria Obscura) était sucré et rappelait celui de la confiture. On croyait que les lilas à cinq pétales avaient des propriétés magiques et ils étaient recherchés et dévorés en grande quantité.

En hiver, les enfants jouaient avec la neige et des glaçons, mais faisaient aussi des choses incroyables. « Dans mon enfance, il y avait beaucoup de neige en hiver, a déclaré la responsable marketing Valentina Pakhomova de Saint-Pétersbourg. Quand il y avait beaucoup de neige, ma sœur et ses amis faisaient des salles à neige dans la cour pour nous, les enfants. Ils fabriquaient des tables, des lits et même un réfrigérateur. Et nous aimions jouer là-bas : nous n'avions rien d'autre à faire en hiver, et nos parents nous envoyaient toujours dehors prendre l'air ».

« Nous ramassions des myrtilles et faisions semblant d'être des princesses avec ma meilleure amie, a raconté Tamara Grigorieva, une enseignante de Moscou. Passer du temps avec des amis dans la cour était bien mieux que les gadgets d'aujourd'hui. Le jeu et la communication en direct donnent toujours une expérience de vie plus riche que le monde virtuel ».

>>> Comment la propagande soviétique apprenait à éduquer les enfants

Pas envie de rentrer à la maison

Sergueï Lidov/Sputnik Sergueï Lidov/Sputnik

Les mères surveillaient leurs enfants par la fenêtre et les appelaient lorsqu'il était temps pour eux de rentrer à la maison pour le déjeuner, a déclaré Tamara. « Ma voisine, Liouba, s’occupait souvent de moi : elle habitait au 5e étage et criait d'en haut, mais j'étais trop timide pour crier en retour ».

« On jouait dans la cour avec la voisine et mes parents nous surveillaient de la maison parce qu'ils pouvaient nous voir de la fenêtre, se souvient la blogueuse moscovite Daria Sokolova. Ma grand-mère laissait mon oncle jouer au football ; ils vivaient au 12e étage et elle avait la flemme de crier, alors elle accrochait un drapeau rouge pour signaler qu'il était temps de rentrer à la maison ».

Tout le monde dans la cour se connaissait. Les enfants jouaient et les adultes se donnaient des rendez-vous, tandis que les seniors s'asseyaient sur des bancs et discutaient des adolescents. « Dans l'enfance, tout semble être magique, même votre cour, a déclaré Tamara. Plus tard, quand nous avons grandi, j'ai réalisé que mon "petit ami" avait en fait des oreilles étranges, ses blagues étaient stupides et la magie a en quelque sorte disparu ».

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi les enfants dormaient dehors en plein hiver dans les crèches soviétiques.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.