Pourquoi la Russie est-elle appelée «Mère Russie»?

Mère Russie est l’un des principaux symboles d’unité nationale au sein de la culture politique russe, la personnification du pays et du peuple. Cette image est très connue non seulement dans le pays, mais aussi à l’étranger.

L’histoire de ce symbole est directement liée à l’une des divinités les plus importantes du panthéon slave : la « Mère Terre humide », qui a donné vie aux êtres vivants et aux plantes.

Pendant des siècles, la Sainte Terre-Mère a fait partie intégrante de la culture russe. Lors de la naissance de l’Empire russe sous Pierre Ier, au début du XVIIIe siècle, cette image s’est répandue dans la littérature, les beaux-arts et l’architecture.

Ainsi, sur les sceaux du tsar, Mère Russie était représentée sous les traits d’une femme avec une couronne sur la tête, une mantille sur les épaules, et un sceptre et un orbe (une boule d’or avec une croix symbolisant le pouvoir étatique) dans les mains.

L’image du « Tsar-Père » est inextricablement liée à celle de la Mère Russie. À travers le couronnement, le monarque, pour ainsi dire, contractait un mariage sacré avec elle, recevait tout pouvoir sur elle et était autorisé à parler et à agir en son nom.

À l’époque impériale, Mère Russie était le symbole de l’unité des peuples orthodoxes slaves orientaux (Russes, Ukrainiens, Biélorusses), mais aussi de toutes les ethnies qui faisaient partie de l’immense État.

Mère Russie est dépeinte comme bonne, attentionnée et juste envers son propre peuple, mais aussi impitoyable et dure envers les ennemis de l’État, de la foi orthodoxe et des Slaves. Dans la propagande russe pendant la guerre contre l’Empire ottoman de 1877-1878, elle était montrée sous les traits d’une jeune guerrière qui couvre une femme serbe d’un bouclier et foule aux pieds le croissant turc vaincu.

Sur les affiches de la Première Guerre mondiale, la Russie, l’Angleterre et la France sont représentées comme trois saintes sœurs martyres : la Foi, l’Espérance et l’Amour. Cela soulignait le caractère juste de la guerre menée par l’Entente : « La Sainte Rus’, au nom de Dieu, poursuit son chemin victorieux. »

Pendant la guerre civile, l’attitude d’une partie de la société à l’égard de l’image de Mère Russie a changé. Pour les bolcheviks, elle est devenue l’incarnation de l’inertie et du retard de la Russie tsariste. Sont alors apparues des caricatures montrant une grosse femme effrayante (caricaturant ce symbole bien connu) fouettée pour faire sortir les maux d’antan.

Pour les opposants « blancs » au pouvoir soviétique, l’image de Mère Russie est restée sacrée. Dans leur caricature Sacrifiée sur l’autel de l’Internationale, elle apparaît comme une malheureuse femme ligotée et molestée par les dirigeants bolcheviques.

En Union soviétique, Mère Russie est passée aux oubliettes pendant près de deux décennies. À la fin des années 1930, elle réapparaît dans la vie publique, mais sous la forme de Mère Patrie.

Mère Patrie a atteint l’apogée de sa popularité pendant la Seconde Guerre mondiale. Une affiche visible partout la montrait appelant les citoyens à défendre leur pays. Après la guerre, sur le site des terribles combats de la bataille de Volgograd (anciennement Stalingrad), une statue monumentale de 85 mètres de haut appelée La Mère Patrie appelle ! a été érigée.

Après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, la Russie a plongé dans une longue crise économique et politique, et peu de gens se souvenaient de cette image fédératrice d’hier. Aujourd’hui, Mère Russie est à nouveau perçue comme l’un des principaux symboles de l’unité nationale.

