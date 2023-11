Cette photo soviétique est devenue un mème international pendant les années 1960

Russia Beyond

De nos jours, n’importe quelle photo peut devenir virale. Cependant, avant l’avènement de l’ère numérique, il était bien plus difficile de jouir d’une telle popularité. Or, une photo parue dans le journal soviétique Izvestia a relevé le défi.

D’où vient la photo ?

Elle a été prise en 1965 par le reporter du journal Izvestia Viktor Akhlomov par pur hasard – en route pour une mission, il a vu juste devant les locaux de la rédaction un homme avec une poussette dans une main et un second bambin dans l’autre. Il n’a pas pu résister face au charme de la scène et l’a immortalisée. Certes, il ne s’attendait pas à ce qu’elle fasse un jour le tour de la planète.

Mais l’histoire a eu une suite inattendue.

« Lorsque j’ai apporté le cliché dans la rédaction, tout le monde s’est mis à sourire et l’on a commencé à inventer des légendes pour l’accompagner, les unes plus originales que les autres », s’en souvenait Akhlomov.

Le rédacteur de la rubrique Humour Viktor Vesselovski a mis fin à cette compétition : il a proposé de laisser l’affaire aux lecteurs. Ainsi, un concours de la meilleure légende pour accompagner la photo n’a pas tardé à apparaître dans les pages de l’édition et une nouvelle rubrique, jusqu’alors inexistante dans la journalistique soviétique, a vu le jour !

Or, ce n’était que le début.

Tour du monde

La parution de cette photo n’est pas passée inaperçue même au-delà du rideau de fer. Le Sunday Times l’a remarquée et a décidé de concourir avec les Russes en matière de finesse d’esprit. Puis, plusieurs autres pays européens ont suivi.

Comme s’en souvenait Akhlomov, la rédaction recevait des lettres envoyées depuis différents coins du monde et proposant des légendes plus amusantes les unes que les autres.

« Je les ai achetés dans un commerce », en disait une venant du Royaume-Uni. « Je m’en fous de Malthus », a-t-on proposé en Tchécoslovaquie. Faisant référence au démographe du XIX siècle, qui mettait en garde contre une croissance non contrôlée de la population, c’est elle qui a finalement collé au cliché.

Parmi les variantes proposées en URSS, a été choisie celle-ci : « Avec un tel mari, j’irais au bout du monde ».

Qui est le père ?

Cette gloire inattendue a poussé la rédaction à s’interroger sur l’identité du père. Qui était-il ? Il a donc été décidé de le retrouver. Akhlomov était convaincu que c’était un Moscovite, assurant que l’homme avait un comportement propre aux habitants de la capitale. Néanmoins, même avec une zone de recherche réduite à une seule ville du pays, le défi à relever restait entier.

Or, après qu’un million d’exemplaires d’une carte postale avec cette photo et les cinq meilleurs légendes se sont propagés en URSS, le héros s’est manifesté de son propre gré.

La rédaction a reçu une lettre par laquelle elle a appris que l’homme en question s’appelait Boris Zaltsman. Né à Moscou, il habitait toutefois dans l’Extrême-Orient, où il dirigeait une mission de prospection géologique. L’objectif de Viktor Akhlomov l’avait capturé lorsqu’il était de passage dans la capitale soviétique pour rendre visite à ses parents.

