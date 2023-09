De Chanel à Picasso: ce photographe russe a immortalisé toute la bohème de Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Boris Lipnitzki (de son vrai prénom Haïm) est né dans une famille juive de la province de Tchernigov, dans l’Empire russe. Il a travaillé comme photographe à Odessa et à Varsovie, mais à cause des pogroms et de la révolution, sa famille a quitté le pays. Dans les années 1920, Lipnitzki s’est retrouvé à Paris et par l’intermédiaire d’autres émigrés russes, il a rencontré le couturier Paul Poiret, qui lui a alors confié la tâche de photographier ses collections.

Lipnitzki est ainsi devenu l’un des premiers photographes de mode à Paris. Par la suite, tous les personnages les plus célèbres de la ville, de Pablo Picasso à Coco Chanel – artistes, réalisateurs, créateurs de mode, actrices et ballerines – sont passés devant son objectif.

Pablo Picasso dans son atelier Madoura. Vallauris, 1948

Boris Lipnitzki/Roger-Viollet Boris Lipnitzki/Roger-Viollet

Une femme au volant d’une voiture Chrysler. Paris, juillet 1938

Boris Lipnitzki/Roger-Viollet Boris Lipnitzki/Roger-Viollet

Le créateur de mode espagnol Cristóbal Balenciaga. Paris, 1927

Boris Lipnitzki/Roger-Viollet Boris Lipnitzki/Roger-Viollet

Coco Chanel. Paris, juillet 1936

Boris Lipnitzki/Roger-Viollet Boris Lipnitzki/Roger-Viollet

Tsuguharu Fujita, artiste français d’origine japonaise, 1925

Boris Lipnitzki/Roger-Viollet Boris Lipnitzki/Roger-Viollet

Une exposition de l’œuvre de Boris Lipnitzki se tiendra à la galerie Roger-Viollet à Paris du 12 octobre 2023 au 20 janvier 2024.

Dans cet autre article, observez la vie dans l’Empire russe à travers les yeux d’un photographe de rue.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.