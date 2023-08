Ce photographe américain a dupé le KGB pour dévoiler en Occident des photos de Soviétiques

Russia Beyond

Intitulée Les Russes, la collection photo réalisée en 1977 par Nathan Farb a livré au monde une image fidèle de la province russe et a connu un franc succès en Occident.

Nathan Farb Nathan Farb

Le photographe américain Nathan Farb est parvenu à faire sortir d’URSS plusieurs milliers de films négatifs représentant des Russes. Ces clichés ont créé une sensation en Occident.

Nathan Farb Nathan Farb

Il est arrivé dans la ville russe de Novossibirsk en 1977, dans le cadre d’un programme d’échange culturel. Faisant partie d’une délégation de photographes, il a été engagé pendant près de deux mois à l’exposition Photographie américaine, immortalisant des visiteurs sur un appareil photographique instantané.

Nathan Farb Nathan Farb

Il était prévu que seules les personnes figurant sur les photos prises par Farb pourraient détenir les clichés obtenus – Farb les leur remettait immédiatement.

Nathan Farb Nathan Farb

Cependant, alors que les membres de la délégation faisaient l’objet d’une surveillance étroite du KGB, il a osé envoyer tous les films négatifs aux États-Unis, par le biais du courrier diplomatique.

Nathan Farb Nathan Farb

« J’avais juste envie de révéler quelque chose de réel [...] libre de propagande et de politique », c’est ainsi qu’il expliquera plus tard sa décision.

Nathan Farb Nathan Farb

Et son projet a fonctionné : les photos de simples Sibériens étaient tellement naturelles et dépourvues de toute propagande, qu’elles sont devenues une véritable découverte pour les Américains. Il s’est avéré que les Soviétiques n’étaient pas sombres, fâchés ou fous, mais ressemblaient aux Occidentaux. Qui plus est, il est apparu qu’ils étaient incroyablement stylés.

Nathan Farb Nathan Farb

Son projet semi-secret, il l’a baptisé Les Russes. Les photos ont d’abord été publiées par le New York Times, puis dans un livre à part. Quant à Farb, il est devenu une véritable star.

Nathan Farb Nathan Farb

Nathan Farb Nathan Farb

